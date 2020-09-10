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    法國外長突然訪問印度 將深化雙邊亞洲戰略關係

    法國、印度與澳洲才剛結束首次三方對話之際，法國國防部長帕爾利（右）隨即在今天（9月10日）突然訪問印度，此行將進一步討論雙邊的國防合作以及加強亞太地區戰略夥伴關係。左為印度外長辛格。（路透）

    法國、印度與澳洲才剛結束首次三方對話之際，法國國防部長帕爾利（右）隨即在今天（9月10日）突然訪問印度，此行將進一步討論雙邊的國防合作以及加強亞太地區戰略夥伴關係。左為印度外長辛格。（路透）

    2020/09/10 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕法國、印度與澳洲才剛結束首次三方對話之際，法國國防部長帕爾利（Florence Parly）隨即在今天（9月10日）突然訪問印度，此行除了參加先前從法國運抵印度的5架飆風戰機（Rafale）移交儀式外，也會進一步討論雙邊的國防合作以及加強亞太地區戰略夥伴關係；有外媒分析，印度在近期一連串的外交活動上，意圖加強戰略夥伴的合作以對抗中國。

    綜合外媒報導，此行是帕爾利自2017年以來第3次造訪印度，此行預計會與印度外交部長辛格（Rajnath Singh）以及印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）進行會談，預計除了會推銷法國軍火外，也會針對雙方的國防合作、亞洲戰略夥伴關係做進一步的加強對話。

    法國大使館表示，法國將會與印度進行具有前瞻性的多方合作，法國除了能提供各種軍火外，也會支持印度的軍備國造計畫，並承諾會提供技術轉移，而雙邊會談也會以法國總統馬克宏以及印度總理莫迪所達成的共識作為基礎，以戰略自主權和捍衛多邊秩序為前提，繼續深化和擴大雙邊夥伴關係。

    國際英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat）分析指出，昨天（9月10日）的澳法印三方會談以及法國外長的來訪讓印度外交部行程滿滿，而這一連串的外交活動也是新德里當局對中國傳達對於中印邊境局勢緊張的不滿訊息；印度不僅與日本、澳洲計畫推動「三邊供應鏈復甦倡議」（trilateral Supply Chain Resilience Initiative，SCRI），計畫取代中國的紅色供應鏈，今天（10日）印度也比照與美國、法國所簽署的軍事後勤協議，和日本簽署了《物資勞務相互提供協定（ACSA）》，讓自衛隊、印軍能進入對方軍事基地補給，並可互相交流軍用物資

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