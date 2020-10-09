仇美言論升級 中國大學生稱要殺光6億低收入戶

自稱中國大學生推文主張，殺光全中國6億低收入戶，以免他們阻礙中國與美國對抗。（取自Borjigin Sübedui推特）

2020/10/09 04:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕在以美國為首的西方國家與中國之間的對立日益加深之際，中國外交官員或意見領袖不時透過網路發表「戰狼外交」式的強硬言論，如今連自稱「大學生」的青年也跟進，言論驚世駭俗的程度更勝一籌！社群媒體「推特」8日出現一封自稱廣西大學生發表的公開信，聲稱「6億收入不到1000（人民幣）的窮人時刻在拖累我的國家」，指責他們是「阻礙國家前進」的「敵人」、「廢物」，強調「願意對窮人開殺戒，包括我的父母」！

綜合外媒報導，署名爲「廣西藝術學院20屆，石可」發表該封「給國家和社會的公開信：我願意對窮人開殺戒，包括我的父母」，自稱是一名來自河南新鄉的「愛國者」，痛批美國和西方國家傷害「我們的黨，我們的國家，我們的華為」，「他們用貿易戰來讓我們的經濟受挫，他們靠打擊華為來卡我們的科技，他們甚至用軍事威脅，試圖消滅領導我們走向富強的黨」。

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石可說，「我希望我的國家反擊，但是我們現在好像還做不到」，因為「那6億收入不到1000的窮人，時刻在拖累我們的國家，我們國家太愛老百姓了，和美國打仗，這些窮鬼就會吃不飽，我想，正是他們，才導致我們國家現在處處受辱！！！！！」

石可說，他代表「中國全部有錢的正常人」正式向國家建議，「讓我們參軍，讓我們去殺掉這些不努力，拖累國家的人」。他還聲稱，全中國的大學生應該聯合起來，「1個月來殺光6億低收入廢物」，「這些人阻礙國家前進，就是敵人，就該殺。」

網友對此回應，「可怕的中共新一代！每日吸收極恐怖變態思想！極扭曲價值觀！極殘暴摧毀傾向！中共洗腦，人人變惡魔計劃非常成功！」「真是洗腦洗壞的中國人」「這是文革留下的集大成之作，沒有對文革的清算，避不開無辜的殺戮。」「太可怕了。這是反人類！」也有人質疑，「為甚麼不是殺盡貪官污吏 將萬億贓款還於人民？」

有人懷疑公開信是否屬實，但隨即有網友貼出公開信全文，還附上「石可」的手機和「騰訊」即時通訊軟體QQ號碼。有網友認為，「石可」應該是在「反串」，「感覺更像是高級黑炮製出來的東西」。但也有網友附和：「確實是這樣。」

9月中旬，曾擔任瀋陽工學院教授的「微博」大V（大咖）趙盛燁，在經過認證的個人「微博」上發文，主張「如果美國與中國抗衡，中國不必將核彈投放到美國本土，用數千枚核彈產生的次級傷害在毀滅世界的同時，便可間接的毀滅美國，最終的結果是全人類一起毀滅。」他還舉出3個例子：1、在太平洋引爆裝滿核彈的核潛艦，引發巨大海嘯淹沒全球大多數地區；2、在喜馬拉雅山引爆數千枚核彈，改變地球公轉軌道；3、在四川盆地地下深處引爆數千枚核彈，引起地心塌陷，滅絕全世界人類。這些激進言論在網路上引發批評聲浪，被質疑為「國家恐怖主義」。

自稱中國大學生推文主張，殺光全中國6億低收入戶，以免他們阻礙中國與美國對抗。（取自Borjigin Sübedui推特）

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