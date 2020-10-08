配合中國派定翼機？「12港人關注組」：港警勾結設局送中

香港飛行服務隊被踢爆，疑似配合中國警方將12名港人「送中」。圖為12名港人親友在飛行服務隊外舉標語抗議。（歐新社）

2020/10/08 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕12名「反送中」港人8月23日乘快艇偷渡，遭中國海警攔截送往深圳。對於港府疑似配合中國海警派飛機跟蹤偷渡者，香港特首林鄭月娥稱港警在此案「沒有角色」。臉書專頁「12港人關注組」則表示，他們收到另一個消息，進一步披露港警在空中監視快艇，設局將12人送中。

港府凌晨罕見派機 疑追蹤12人偷渡艇

「12港人關注組」今（8）日在臉書發文表示，消息人士指出，行動時間約為凌晨4點10分至早上8點45分，由於飛行服務隊定翼機隊員已在8月22日晚上約10點下班，事發時並無當值隊員，所以定翼機的飛行任務，很可能是當天凌晨接獲警方緊急召喚後進行。該定翼機裝有紅外線鏡頭，可在黑夜進行監視。

請繼續往下閱讀...

消息披露的飛行紀錄顯示，當天的飛行程序清楚紀錄定翼機行動為「P-OPS」（Police Operations，即警方行動），也就是說，12港人乘坐快艇時，港警早已掌握其行蹤，並主動策劃空中監視行動，絕非林鄭月娥說的「無角色」。

港媒《立場新聞》報導，根據內部紀錄顯示，飛行服務隊當天以H175獵豹直升機，以及「龐巴迪挑戰者 605」定翼機，支援警方執法行動。

根據資料，飛行服務隊9架同款直升機及定翼機，最近3個月合計761次飛行紀錄，但8月23日出動的2架飛機，航程與機隊與平常路徑明顯不同，也與偷渡快艇預計路線重叠；而近3個月航程紀錄顯示，除了8月23日，定翼機從未在凌晨時分出動。

機組人員通訊資料刪光 粉專籲出面說明

12港人關注組說，飛行服務隊可能參與此案的消息曝光後，飛行服務隊整個行動組職員的聯絡資料全遭刪除，其他組別的聯絡方式卻仍保留，可見港府有計劃地隱瞞事情。不過關注組透過管道，成功取得當天參與行動的人員名單。

12港人關注組呼籲，政府飛行服務隊及警方應盡速對外說明：一、公開8月23日定翼機行動任務性質。

二、公開8月23日定翼機偵察紀錄、文件、圖像和雷達資料。

三、交代警方有否派員登上定翼機在空中監視。

四、交代「設局送中」的來龍去脈。

五、立即釋放12人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法