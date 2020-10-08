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    回收箱有貓叫聲！暖男聯合警消營救...撬開門瞬間笑翻眾人

    艾倫向物資回收箱投入鞋子時，意外聽到裡面傳出貓叫聲。（圖擷取自推特）

    艾倫向物資回收箱投入鞋子時，意外聽到裡面傳出貓叫聲。（圖擷取自推特）

    2020/10/08 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕關懷生命，也有所行動，即使結果與預期不同，也依然是英雄。近來，英國倫敦羅漢普頓大學的副教授艾倫（Alan McElligott）向物資回收箱投入鞋子時，意外聽到裡面傳出貓叫聲，他立刻聯合警方、消防隊等人將箱子打開，沒想到折騰半天竟發現發出聲音的「東西」跟他們想的不太一樣，引發網友熱議。

    根據《新日報》報導，艾倫當時聽到回收箱傳來貓叫聲的時候無法坐視不管，趕緊聯繫3名警員、2名消防員、2名社區管理員協助營救，警員建議他將食物放在附近好誘導貓出來，於是他跑去買了濕貓糧，剛回來就看到消防員正在用重工具撬開龐大的回收箱，大家翹首以盼，卻沒有任何貓影與聲音，直到消防員翻找到了一隻「玩具貓」後大家都傻眼了，原來是艾倫投入鞋子時觸發到了發聲按鈕才鬧了烏龍，不過現場的大家都笑得很開心，還拍照留念，認為這個玩具發出的聲音「非常令人信服」，他也相當不好意思的臉紅道歉後離開。

    對此，網友紛紛笑回，「說服力足以愚弄哺乳動物聲音方面的學術專家XD」、「真『薛丁格的貓』」，還有許多人大力支持，「你是一個有愛心的人，這沒什麼不對的」、「即使結果跟預期不同，大多數的人遇到這種情形可能不會搜尋聲音從哪裡傳出來的，也不會致電給有關單位請求協助，我認為您仍然做了對的事情，您相當英勇！」

    他聯合警消將箱子打開後，卻發現發出聲音的竟然是「玩具貓」。（圖擷取自推特）

    他聯合警消將箱子打開後，卻發現發出聲音的竟然是「玩具貓」。（圖擷取自推特）

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