回收箱有貓叫聲！暖男聯合警消營救...撬開門瞬間笑翻眾人

〔即時新聞/綜合報導〕關懷生命,也有所行動,即使結果與預期不同,也依然是英雄。近來,英國倫敦羅漢普頓大學的副教授艾倫(Alan McElligott)向物資回收箱投入鞋子時,意外聽到裡面傳出貓叫聲,他立刻聯合警方、消防隊等人將箱子打開,沒想到折騰半天竟發現發出聲音的「東西」跟他們想的不太一樣,引發網友熱議。

根據《新日報》報導,艾倫當時聽到回收箱傳來貓叫聲的時候無法坐視不管,趕緊聯繫3名警員、2名消防員、2名社區管理員協助營救,警員建議他將食物放在附近好誘導貓出來,於是他跑去買了濕貓糧,剛回來就看到消防員正在用重工具撬開龐大的回收箱,大家翹首以盼,卻沒有任何貓影與聲音,直到消防員翻找到了一隻「玩具貓」後大家都傻眼了,原來是艾倫投入鞋子時觸發到了發聲按鈕才鬧了烏龍,不過現場的大家都笑得很開心,還拍照留念,認為這個玩具發出的聲音「非常令人信服」,他也相當不好意思的臉紅道歉後離開。

對此,網友紛紛笑回,「說服力足以愚弄哺乳動物聲音方面的學術專家XD」、「真『薛丁格的貓』」,還有許多人大力支持,「你是一個有愛心的人,這沒什麼不對的」、「即使結果跟預期不同,大多數的人遇到這種情形可能不會搜尋聲音從哪裡傳出來的,也不會致電給有關單位請求協助,我認為您仍然做了對的事情,您相當英勇!」

I went to a recycling bin to dump old clothes. heard the cries of a cat inside, so called local police to get it out. Police confirmed cat cries. 90 min later, Fire Brigade came to break open the bin. the “cat” turned out toy, battery-powered one, with very convincing meows! ????????‍♂️ pic.twitter.com/i39vJzro6B