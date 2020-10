美大選辯論》彭斯一罵中國就斷訊！駐中外媒看直播卡卡

2020/10/08 11:59

〔即時新聞/綜合報導〕2020美國大選副總統辯論會稍早落幕,現任副總統彭斯與民主黨候選人賀錦麗在武漢肺炎、中美貿易戰和大法官提名等多個議題交鋒,一名駐中國的外國記者也同步收看直播關心,但是當彭斯在談論有關中國的話題時,電視訊號突然斷訊,等到彭斯發言結束才又切了回來。

加拿大《環球郵報》駐中國記者范德克里普(Nathan VanderKlippe)在推特上貼出了照片和影片,一台電視上頭寫著「信號異常 馬上回來」,范德克里普表示,此刻是他透過CNN頻道觀看辯論會,當彭斯開始談論中國議題時的畫面。

范德克里普寫道,「中國審查了彭斯對中國的評論,賀錦麗開始發言時訊號才切回來」、「這就是副總統辯論提到中國時的樣子,當話題進到下一個階段才恢復了訊號。」

辯論過程中,彭斯痛批中國是疫情的始作俑者,總統川普對此相當不滿,為了美國挺身而出,拜登卻為中國搖旗吶喊;賀錦麗則反控川普發動貿易戰導致美國損失大量工作機會,未明確表達對中政策或立場。

What it looks like when China censors a vice-presidential debate after a question about China is asked - and then lifts the blackout when conversation appears set to move on. pic.twitter.com/JgV5yEq7JU