美大選辯論》彭斯一罵中國就斷訊！駐中外媒看直播卡卡

美副總統彭斯在辯論會中再度抨擊中國。（歐新社）

2020/10/08 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國大選副總統辯論會稍早落幕，現任副總統彭斯與民主黨候選人賀錦麗在武漢肺炎、中美貿易戰和大法官提名等多個議題交鋒，一名駐中國的外國記者也同步收看直播關心，但是當彭斯在談論有關中國的話題時，電視訊號突然斷訊，等到彭斯發言結束才又切了回來。

加拿大《環球郵報》駐中國記者范德克里普（Nathan VanderKlippe）在推特上貼出了照片和影片，一台電視上頭寫著「信號異常 馬上回來」，范德克里普表示，此刻是他透過CNN頻道觀看辯論會，當彭斯開始談論中國議題時的畫面。

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范德克里普寫道，「中國審查了彭斯對中國的評論，賀錦麗開始發言時訊號才切回來」、「這就是副總統辯論提到中國時的樣子，當話題進到下一個階段才恢復了訊號。」

辯論過程中，彭斯痛批中國是疫情的始作俑者，總統川普對此相當不滿，為了美國挺身而出，拜登卻為中國搖旗吶喊；賀錦麗則反控川普發動貿易戰導致美國損失大量工作機會，未明確表達對中政策或立場。

What it looks like when China censors a vice-presidential debate after a question about China is asked - and then lifts the blackout when conversation appears set to move on. pic.twitter.com/JgV5yEq7JU — Nathan VanderKlippe （@nvanderklippe） October 8, 2020

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