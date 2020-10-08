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    英國威廉王子設獎 盼解決全球環境問題

    英國威廉王子（右）今日啟動國際環保獎項計畫「修復地球獎」。（美聯社）

    英國威廉王子（右）今日啟動國際環保獎項計畫「修復地球獎」。（美聯社）

    2020/10/08 13:41

    〔即時新聞／綜合報導〕英國王子威廉將在今（8）日啟動獎金達數百萬英鎊的國際環保獎項計畫「修復地球獎」（Earthshot Prize），號召專家、組織一同解決全球嚴峻的環境問題。

    綜合外媒報導，英國王室長期關注環境議題，威廉與父親王儲查爾斯過去經常談論氣候變遷的影響，以及環保的重要性。威廉設立的「修復地球獎」未來十年每年將針對「自然環境」、「潔淨空氣」、「減少廢物」、「氣候變遷」以及「海洋生態」五大議題貢獻者頒發獎項。11月1日開始接受提名，首次頒獎典禮則訂在明年秋天於倫敦舉行。

    威廉接受採訪時表示，希望到2030年能夠在地球面臨的環境問題上取得長足的進步。威廉提到，在面對這種具急迫性的議題，樂觀的態度反而可以促進行動。修復地球獎設立的最大目的，旨在讓目前大眾對於環境議題的悲觀看法轉為樂觀的情緒，同時激勵全球人類共同努力，修復地球。

    據報導，修復地球獎得獎者可以是個人或團體，無論是政府、科學家、激進主義者、經濟學家、商業領袖甚至是國家。評審團則將有眾多知名人士加入，包括約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、英國自然歷史學家艾登堡（David Attenborough）以及知名女歌手夏奇拉（Shakira）等人。

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