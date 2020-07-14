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    威廉、凱特母校爆20多起性侵醜聞 兄弟會涉多數指控

    聖安德魯斯大學近日爆發性侵醜聞。圖為威廉與凱特畢業當天在聖安德魯斯大學校園內合照。（歐新社）

    聖安德魯斯大學近日爆發性侵醜聞。圖為威廉與凱特畢業當天在聖安德魯斯大學校園內合照。（歐新社）

    2020-07-14 22:15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭的聖安德魯斯大學（The University of St Andrews）是英國威廉王子和其妻凱特的母校，這所世界最古老的大學之一近日爆發性侵醜聞，20多名女性控訴在校內遭到性侵，其中數人稱受到頗具爭議的美國跨國兄弟會Alpha Epsilon Pi聖安德魯斯分會成員的侵害。

    《CNN》報導，這些性侵指控以匿名方式出現在名為「聖安德魯斯倖存者」（St Andrews Survivors）的Instagram頁面，包括20多個強姦指控，還有為數不少的性侵害、人身攻擊和脅迫等指控。對此，聖安德魯斯大學表示，校方將與警方合作展開調查。

    當中，有許多受害者都指出美國跨國兄弟會Alpha Epsilon Pi聖安德魯斯分會成員的侵害。該兄弟會的一些美國分會也面臨數項指控和遭警方依涉及性不當行為調查。

    面對上述控訴，Alpha Epsilon Pi的聖安德魯斯分會已暫停受指控成員活動。Alpha Epsilon Pi是全球性兄弟會，主要成員是猶太人，並有大量的知名校友。

    英國劍橋公爵及夫人威廉與凱特曾就讀聖安德魯斯大學。這所學校是英語國家第三古老的大學，經常在全球高等教育機構排名中名列前茅。

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