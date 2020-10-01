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    BBC：英廁所每日浪費4億公升水 罪魁禍首竟是「省水馬桶」

    有外媒公布最新統計數據，全英國的馬桶每天合計浪費4億公升的水，其中大部分從「省水馬桶」流失。此為廁所示意圖。（法新社）

    有外媒公布最新統計數據，全英國的馬桶每天合計浪費4億公升的水，其中大部分從「省水馬桶」流失。此為廁所示意圖。（法新社）

    2020/10/01 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕進入21世紀以來，地球上的水資源日益稀缺，先進國家紛紛設立省水裝置以節省寶貴資源，然而，有外媒公布最新統計數據，全英國的馬桶每天合計浪費4億公升的水，其中大部分從「省水馬桶」流失。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，全球許多地區都安裝了具二段式沖水器的馬桶，這種裝置採用新式落水閥系統，因可供使用者自由切換水量的特性，被普遍認為對節省水資源有所助益，但數據卻顯示，省水馬桶實際運作狀況可能與預期恰恰相反。

    水資源保護組織「Waterwise」指出，以英國為例，平均每日浪費4億公升的水，這水量足夠供應280萬人一日所需，主要原因就是其中約有5至8％馬桶存在漏水問題，而大部分有漏水問題的，都是具二段式沖水裝置的省水馬桶。

    英國衛浴製造商協會（BMA）解釋，這種省水馬桶採用落水閥裝置，若不妥善維修，更容易發生故障導致漏水，至於傳統虹吸式系統，其設計裝置較簡單，幾乎不會發生漏水。

    此外，研究也表明，這種設計出兩顆不同按鈕，分別代表大、小水量的省水馬桶，在實際運作上常讓民眾感到混淆，根據數據，約有一半的人可能按錯按鈕，或是乾脆兩個按鈕一起按，最終導致更多的水資源遭到浪費。

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