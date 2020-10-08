大法官提名聽證會下週登場 美國民眾看法兩極

2020/10/08 04:12

〔中央社〕美國參院司法委員會12日將針對保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特的大法官提名案舉辦聽證會。但最新民調顯示，美國民眾對參院是否該同意巴瑞特的提名看法兩極，略呈五五波。

總統川普9月26日提名今年48歲的巴瑞特（Amy Coney Barrett），繼任月中因胰臟癌併發症逝世、美國自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的遺缺。由於提名時間點離美國大選僅剩一個多月，引發不少爭議。

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美國有線電視新聞網（CNN）本月1日至4日委託獨立機構SSRS進行民調，並於今天公布調查結果。民調顯示，1205位受訪民眾中，46%認為參議院不該同意巴瑞特的提名，41%則持相反意見，可見美國民眾對此看法相當分歧。

不過，38%受訪者表示對巴瑞特第一印象算正面，29%則持負面看法。雖有43%民眾擔心巴瑞特會太過保守，但41%認為她的立場應該「還算剛好」（about right）。

民主黨擔心川普趕在大選前提名巴瑞特，是為了要確保11月大選結果若引發爭議，最高法院會做出對他有利的判決。對此，民調發現，56%美國民眾認為巴瑞特應承諾迴避與今年大選有關裁決，34%則認為她不需要這麼做。

不受上週兩名委員會成員2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診影響，參議院司法委員會預計12日起一連4天，針對巴瑞特提名案舉辦聽證會，屆時她勢必會面對來自民主黨尖銳拷問。

提名聽證會後，委員會將就提名案進行表決，之後才會送至參議院全院投票。共和黨目前在參議院擁有過半53席次，巴瑞特提名案可望順利過關，保守派在最高法院勢力未來也將擴大成6比3的多數優勢。（編輯：楊昭彥）

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