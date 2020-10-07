力阻批判人權 中國在聯合國戰狼施壓多名外交官

39國6日在聯合國呼籲中國尊重新疆等地人權。多名外交官指出，中國常以切斷經濟援助等方式威脅欲簽署國，甚至以包圍、連環致電等方式威脅該國外交官。（美聯社資料照）

2020/10/07 19:39

〔中央社〕39國6日在聯合國呼籲中國尊重新疆等地人權。德國之聲7日引述多名外交官指出，中國常以切斷經濟援助等方式威脅欲簽署國，甚至以包圍、連環致電等方式威脅該國外交官。

當地時間6日，德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）在一場有關人權的會議上宣讀一份呼籲中國尊重新疆、西藏和香港人權的倡議。這份倡議共有39個國家簽署，其中包過美國和多數歐盟國家。

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在這之後，巴基斯坦代表也宣讀中國等55國的共同聲明，譴責任何利用香港現況干涉中國內政的行為。

中國外交部發言人華春瑩7日下午更聲稱，涉港、涉疆問題不是「一些勢力」鼓譟的人權問題，更不應政治化。她並指控「少數外部勢力出於不可告人的目的，以人權為名，行干涉之實」。

德國之聲引述一名不具名的外交官表示，中國原先預期簽署的國家應不超過30個，沒料到有這麼多的國家公開，因此對這份倡議相當不滿。

報導還引述多名外交官指出，中國往往會對表態簽署的國家外交官施壓。

報導引述英國駐聯合國副代表艾倫（Jonathan Allen）6日時指出，一些國家表示收到中國壓力，威脅他們若不支持中國，將終止經濟合作。

報導指，2019年中國在奧地利有意簽署一項批評中國侵犯人權的聲明後，威脅不讓奧地利按原計畫修建新的大使館。

另外，報導也引述多名外交官表示，在他們簽署相關聲明前，中國外交官會對他們窮追不捨，不管晚上或週末，都不斷打電話和傳訊息給他們。

另一名外交官則聲稱自己被中國外交官恐嚇過。她說，自己被叫到會場外後，遭他們以三人對一人的方式包圍。

報導引述人權觀察（Human Rights Watch）駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau） 表示，中國對貧窮國家投入更多金援後，對他們的影響力也越來越大，但長時間來看，這個策略不會成功。

他說，當各國持續發布各式聲明，且越來越多國家簽署時，中國拒絕遵守國際守則的政治代價就會越來越高。

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