等同666個台灣！南極臭氧層破洞創近年「最大最深」

2020/10/07 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界氣象組織（WMO）宣布，南極臭氧層破洞已經創下近年來的「最大最深」，破洞於8月中旬起迅速變大，10月初面積達2400萬平方公里，以台灣面積為3.6萬平方公里來看，相當於666個台灣。

根據美國《ABC新聞》報導，聯合國世界氣象組織指出，目前出現在南極上空的破洞是近幾年來「最大」和「最深」的，強烈的極地渦流是此次臭氧層的導火線，負78度的極度低溫條件下形成「極地平流層雲」，雲中含有冰晶，經太陽光照射後就會產生化學反應，開始大量消耗臭氧。

世界氣象組織與歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）旗下哥白尼大氣監測局（ Copernicus Atmosphere Monitoring Service）、美國太空總署（NASA）、加拿大環境和氣候變化部 （Environment and Climate Change Canada）共同觀測南極臭氧層破洞變化，當太陽光直射南半球後，在10月初，南極臭氧層破洞面積達2400萬平方公里，最新面積約為2300萬平方公里左右。

美國太空總署表示，異常的南極天氣是造成這種情況的原因；歐洲中期天氣預報中心哥白尼大氣監測局局長佩奇（Vincent-Henri Peuch）認為，每年發生的南極臭氧層破洞事件都有很大的差異，這也表明人們需要持續減少排放有害物質，繼續執行《蒙特婁議定書》的規範事項。

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