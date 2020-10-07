為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    等同666個台灣！南極臭氧層破洞創近年「最大最深」

    2020/10/07 19:19
    世界氣象組織宣布，南極上空臭氧層破洞10月初達2400萬平方公里。圖為南極洲。（路透檔案照）

    世界氣象組織宣布，南極上空臭氧層破洞10月初達2400萬平方公里。圖為南極洲。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界氣象組織（WMO）宣布，南極臭氧層破洞已經創下近年來的「最大最深」，破洞於8月中旬起迅速變大，10月初面積達2400萬平方公里，以台灣面積為3.6萬平方公里來看，相當於666個台灣。

    根據美國《ABC新聞》報導，聯合國世界氣象組織指出，目前出現在南極上空的破洞是近幾年來「最大」和「最深」的，強烈的極地渦流是此次臭氧層的導火線，負78度的極度低溫條件下形成「極地平流層雲」，雲中含有冰晶，經太陽光照射後就會產生化學反應，開始大量消耗臭氧。

    世界氣象組織表示，10月初出現在南極的臭氧層破洞是近年來最大且最深的。（圖取自世界氣象組織）

    世界氣象組織表示，10月初出現在南極的臭氧層破洞是近年來最大且最深的。（圖取自世界氣象組織）

    世界氣象組織與歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）旗下哥白尼大氣監測局（ Copernicus Atmosphere Monitoring Service）、美國太空總署（NASA）、加拿大環境和氣候變化部 （Environment and Climate Change Canada）共同觀測南極臭氧層破洞變化，當太陽光直射南半球後，在10月初，南極臭氧層破洞面積達2400萬平方公里，最新面積約為2300萬平方公里左右。

    美國太空總署表示，異常的南極天氣是造成這種情況的原因；歐洲中期天氣預報中心哥白尼大氣監測局局長佩奇（Vincent-Henri Peuch）認為，每年發生的南極臭氧層破洞事件都有很大的差異，這也表明人們需要持續減少排放有害物質，繼續執行《蒙特婁議定書》的規範事項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國空污影響全台空品惡化！一段影片看懂髒空氣走向
    2020/09/07 21:49

    中國空污影響全台空品惡化！一段影片看懂髒空氣走向
    不只南極！北極上空臭氧層也出現史無前例巨大破洞
    2020/04/08 18:44

    不只南極！北極上空臭氧層也出現史無前例巨大破洞

    快搶！全國電子週年慶最低4折開賣
    事態緊急！聯合國：2018溫室氣體濃度創新高
    2019/11/26 00:35

    事態緊急！聯合國：2018溫室氣體濃度創新高
    南極臭氧層破洞縮小中 2050年有望癒合
    2016/07/01 11:07

    南極臭氧層破洞縮小中 2050年有望癒合

    青埔房市熱 櫻花緻兼具品牌與創新
    南極臭氧層破洞增大 達歷史第3大紀錄
    2015/11/01 06:45

    南極臭氧層破洞增大 達歷史第3大紀錄
    國際今日熱門
    港老師被指傳播港獨遭撤教師資格 教師協會：協助上訴
    2020/10/06 20:59

    港老師被指傳播港獨遭撤教師資格 教師協會：協助上訴

    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵
    2020/10/06 22:05

    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵

    各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國
    2020/10/06 21:41

    各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國

    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實
    2020/10/06 23:57

    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播