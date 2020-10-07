各國厭華派青年飆升！羅冠聰：中國大撒幣大外宣也難扭轉

羅冠聰表示，各國年輕一代首度出現逾半對中共反感的現象，這是中國政府不管如何大撒幣與大外宣，也都難以扭轉的跨世代共識。（路透）

2020/10/08 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國皮尤研究中心（Pew Research Center）針對全球14個國家進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感。對此，羅冠聰表示，各國年輕一代首度出現逾半對中共反感的現象，這是中國政府不管如何大撒幣與大外宣，也都難以扭轉的跨世代共識。

美國皮尤研究中心於今年6月10日至8月3日期間，針對全球14個國家、1萬4276位民眾進行調查，民調結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感，特別是美、英、德、加拿大、澳洲等國對中的負面觀感更是創新高，原因則與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以及中國的「戰狼式」外交有關。

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對此，羅冠聰昨日在臉書發文指出，即使中國試圖洗白武漢肺炎疫情，但仍有6成民眾認為中國處理疫情的方式不好，尤其是與中國較鄰近的澳、日、韓三國。

羅冠聰表示，更重要的是今年首度出現「厭華派」青年過半的比例，這也意味著，各國青年開始覺醒中共政權暴虐，而這是北京如何大撒幣、大外宣也難以扭轉的跨世代共識，同時亦為香港人連結海外提供機會。

羅冠聰指出，當中國戰狼外交成為新常態，人權爭議不斷，加上「不可靠實體清單」等打壓外資的措施，將可能會很快抵銷「銀彈外交」的吸引力。

羅冠聰總結，這份民調除了反映中共「大外宣」越宣越黑之外，亦令北京日提夜提的「一少部分政客抹黑中共」的講法不攻自破，皆因現實顯示，不單是政界人士，連民間亦深深不滿中共暴行，相信會成為日後推動各國推出強硬對華政策的土壤。

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