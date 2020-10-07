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    藏族美女網紅遭前夫燒死 中國劇院用來宣傳新劇消費死者

    中國藏族美女網紅拉姆雖出身貧戶，但相當孝順，外型亮麗的她成為網紅後扛起全家家計。（圖擷取自微博）

    中國藏族美女網紅拉姆雖出身貧戶，但相當孝順，外型亮麗的她成為網紅後扛起全家家計。（圖擷取自微博）

    2020/10/07 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕出身貧戶的中國藏族美女網紅「卓瑪拉姆」上個月在家直播時，慘遭前夫潑汽油焚燒，全身焦黑病危，與病魔鬥爭16天後，不幸離世。然而，中國東莞玉蘭大劇院竟以此悲劇宣傳新劇，惹怒眾多中國網友，紛紛痛罵，「這得有多下作才想得出這樣的文案！」、「簡直是吃人血饅頭！」

    綜合中媒報導，拉姆去世沒多久，中國東莞玉蘭大劇院就推出一篇名為《拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒》的文章宣傳新劇目，消費死者的誇張行徑立刻招致廣大網友抨擊，院方約20分鐘後刪除文章，並發文道歉，表示因「審核流程不把關，出現嚴重的表述不當，沉痛而誠摯地向各方表示最深重的歉意」、「將嚴格反省」，不過網友卻不領情。

    對此，中國網友憤怒紛紛表示，「這得有多下作才想得出這樣的文案！」、「這樣的宣傳，還有沒有一點人性？」、「是非不分，只為流量，吃相太難看，令人作嘔」、「用悲劇蹭熱點，毫無良知！」、「簡直是吃人血饅頭」、「可怕的不是他們不知道會被罵，而是明知道後果還是伺機而動，有些人惡劣起來是沒有底線的」，還有人嘆息，「科技發展太快，素質沒有跟上」。

    根據本報先前報導，拉姆雖出身貧戶，但相當孝順，外型亮麗的她成為網紅後扛起全家家計，不吝與網友分享山裡的生活，頗受歡迎。不料9月14日晚上她在家中直播時，竟突遭前夫潑汽油焚燒，其家人曾上網PO文淚募醫療費，而其前夫唐男目前仍被警方拘留，案件正在進一步偵辦中。據悉，事發前拉姆曾長期受到前夫騷擾、威脅，也報警多次，卻仍發生憾事。

    拉姆去世沒多久，中國東莞玉蘭大劇院就推出一篇名為《拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒》的文章宣傳新劇目。（圖擷取自微博）

    拉姆去世沒多久，中國東莞玉蘭大劇院就推出一篇名為《拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒》的文章宣傳新劇目。（圖擷取自微博）

    消費死者的誇張行徑立刻招致廣大網友抨擊，院方約20分鐘後刪除文章，並發文道歉，不過網友卻不領情。（圖擷取自微博）

    消費死者的誇張行徑立刻招致廣大網友抨擊，院方約20分鐘後刪除文章，並發文道歉，不過網友卻不領情。（圖擷取自微博）

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