藏族美女網紅撐家計！慘遭前夫潑汽油全身焦黑病危

中國藏族美女「卓瑪拉姆」出身貧戶，後成為網紅扛起家計。（圖擷取自微博）

2020/09/19 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖情人無所不在！中國藏族美女「卓瑪拉姆」出身貧戶，後成為網紅扛起家計，沒想到於週一（14日）在家中直播時，遭前夫潑汽油焚燒，全身重度傷燒，病情危急，其父上網PO文淚募醫療費，網友紛紛慷慨解囊，心疼又憤怒的表示，「我不認識這個姑娘，可是她對著鏡頭的笑魘如花和病床上快要燒焦的臉放在一起，實在是太殘忍了！」、「一次失敗的婚姻就要她賠上一輩子？這太不公平了！」

根據中媒《紅星新聞》報導，「卓瑪拉姆」雖出身貧戶，但相當孝順，外型亮麗的她成為網紅後扛起全家家計，不吝與網友分享山裡的生活，頗受歡迎。不料週一（14日）晚上她在家中直播時，竟遭前夫潑汽油焚燒，「全身燒傷3小時」緊急送醫，目前病情危急，其家人上網PO文淚募醫療費，短短一天就獲得網友捐贈100萬元（約新台幣430萬元），暫緩燃眉之急。另外，其前夫唐男也被警方拘留，案件正在進一步偵辦中。

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對此，中國網友紛紛震驚表示，「如此漂亮的姑娘，變成了這樣...」、「我不認識這個姑娘，可是她對著鏡頭的笑魘如花和病床上快要燒焦的臉放在一起，實在是太殘忍了，為什麼啊？一次失敗的婚姻就要她賠上一輩子？這太不公平了！」、「都已經是離婚了，還是沒有逃過惡魔的傷害」、「難以想像她經歷了什麼」、「姑娘們嫁人之前一定要好好擦亮眼啊！」、「妹子們真的別再以為認識幾天就戀愛沒啥後果，萬一找了個壞人，他就是塊狗皮膏藥再也不會離開你了，如果離開，那你做好死的準備」。

沒想到她於週一（14日）在家中直播時，遭前夫潑汽油焚燒，全身重度傷燒，病情危急。（圖擷取自微博）

「卓瑪拉姆」雖出身貧戶，但相當孝順，外型亮麗的她成為網紅後扛起全家家計。（圖擷取自微博）

其父上網PO文淚募醫療費，網友紛紛慷慨解囊，短短一天就獲得網友捐贈台幣430萬元，暫緩燃眉之急。（圖擷取自微博）

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