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    川普核心圈確診連環爆 《華郵》諷：比整個台灣還多

    美總統川普與多名白宮核心人士相繼確診。（路透）

    美總統川普與多名白宮核心人士相繼確診。（路透）

    2020/10/07 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕以美國總統川普為首的白宮核心圈，接連爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，讓美國政府的防疫效能再受質疑，美國媒體甚至以防疫成效顯著的台灣例，諷刺川普生活圈的確診比整個台灣還多。

    《華盛頓郵報》 以《短短幾天，川普生活圈的新冠病毒確診人數多過整個台灣》為題，指白宮確診人數超過數十人，參加26日於玫瑰園舉行的最高法院大法官提名儀式中，又有9名賓客和2名記者中鏢，川普則在昨日從沃爾特里德國家醫療中心出院並返回白宮，但他不顧醫師叮囑仍有傳染能力，直接將口罩脫下。

    報導指出，與此同時，2300萬人口的台灣在過去一週僅出現了8件確診，雖然通報低於10件甚至0件的大有國在，但並非所有數字都如此可靠，某些國家面臨檢測能量短缺，也有的是不願對外公布數字，台灣則是因為其防疫成效受到外界普遍讚揚。

    華郵表示，去年中國武漢傳出武漢肺炎消息時，台灣隨即對曾到訪該地的旅客進行檢驗；1月時台灣公衛部門便試圖對全球其他國家提出嚴正警訊，比許多政府意識到病毒的嚴重性還要早上幾個月。

    華郵還提到美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月訪問台灣，讚賞台灣政府對大流行的快速反應是「世界級」水準，並告訴媒體台灣的迅速行動是來自於對中國數十年前防控SARS的不信任。

    華郵也譴責了川普在住院期間竟突然乘車外出與支持者見面，並在返回白宮後脫下口罩，這些行為讓流行病學家感到相當震驚，擔憂川普會持續把高傳染性的病毒散播到他身邊的人身上。

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