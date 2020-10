通俄門真相與希拉蕊有關？ 川普下令解密所有調查文件

2020/10/07 11:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選倒數不到1個月,尋求連任的美國總統川普6日表示,他已授權解密與聯邦調查有關的文件,這些調查涉及俄羅斯干預2016年美國大選的「通俄門」,以及前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)使用私人電子郵件伺服器進行官方通信的「郵件門」。

川普6日在推特上指出,「我已完全授權與美國歷史上最偉大的政治犯罪(通俄門)有關的所有文件全部解密,也包含希拉蕊的電子郵件醜聞,(這些文件)沒有經過任何修改!」川普說,很久以前,他就對所有俄羅斯騙局醜聞訊息進行了解密,但是行動非常緩慢。

2016年美國總統大選以來,川普一直面臨著民主黨所謂的「勾結」俄羅斯政府的指控,直到2019年4月,美國司法部特別檢察官穆勒(Robert Mueller)公布448頁的報告,稱沒有發現川普競選活動與俄羅斯政府有串通的證據,並指川普及其團隊不構成犯罪。

《福斯新聞》最近報導,4年前希拉蕊被「郵件門」醜聞纏身,其團隊為了轉移焦點,策畫了「通俄門」,以俄羅斯干預大選的醜聞將與「川普」綁在一起。

