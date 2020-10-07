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    通俄門真相與希拉蕊有關？ 川普下令解密所有調查文件

    美國總統川普6日宣布，已授權解密所有涉及「通俄門」的調查文件，以及希拉蕊使用私人電子郵件伺服器進行官方通信「郵件門」的調查文件。（法新社資料照）

    美國總統川普6日宣布，已授權解密所有涉及「通俄門」的調查文件，以及希拉蕊使用私人電子郵件伺服器進行官方通信「郵件門」的調查文件。（法新社資料照）

    2020/10/07 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數不到1個月，尋求連任的美國總統川普6日表示，他已授權解密與聯邦調查有關的文件，這些調查涉及俄羅斯干預2016年美國大選的「通俄門」，以及前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）使用私人電子郵件伺服器進行官方通信的「郵件門」。

    川普6日在推特上指出，「我已完全授權與美國歷史上最偉大的政治犯罪（通俄門）有關的所有文件全部解密，也包含希拉蕊的電子郵件醜聞，（這些文件）沒有經過任何修改！」川普說，很久以前，他就對所有俄羅斯騙局醜聞訊息進行了解密，但是行動非常緩慢。

    2016年美國總統大選以來，川普一直面臨著民主黨所謂的「勾結」俄羅斯政府的指控，直到2019年4月，美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）公布448頁的報告，稱沒有發現川普競選活動與俄羅斯政府有串通的證據，並指川普及其團隊不構成犯罪。

    《福斯新聞》最近報導，4年前希拉蕊被「郵件門」醜聞纏身，其團隊為了轉移焦點，策畫了「通俄門」，以俄羅斯干預大選的醜聞將與「川普」綁在一起。

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