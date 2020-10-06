AIT主席：中對台威脅日增 美台強化國防合作

美國在台協會主席莫健（見圖）昨天在美台國防工業會議上表示，中國對台威脅日增，美台國防合作、國防採購與台灣自我防衛與安全需求對話比以往任何時候都更加重要。（資料照）

2020/10/06 23:17

〔中央社〕美國在台協會主席莫健昨天在美台國防工業會議上表示，中國對台威脅日增，美台國防合作、國防採購與台灣自我防衛與安全需求對話比以往任何時候都更加重要。

美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）昨天在美、台兩地同步展開視訊會議。

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根據美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）提供的講稿，莫健（James Moriarty）在會上致詞表示，過去一年，中國的野心對美國與其盟友和合作夥伴，特別是台灣，所構成的威脅日益明確。

莫健指出，過去一年裡，中國對台的欺凌與敵對性倍增，包括在台灣周圍日益頻繁的軍演、持續的網路攻擊與敵對言論、阻止台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。就像捷克的情況，中國威脅任何尋求與台灣建立更密切聯繫的國家或政治人物，也在國際舞台上公開威嚇飯店、航空公司，甚至國防承包商。更為重要的是中國國家主席習近平堅持台灣在「一國兩制」下盡快與中國統一。

莫健指出，「一國兩制」方案遭到幾乎所有台灣人拒絕，中國在香港實施結果表明，中國不僅只是尋求與台灣統一，還將破壞台灣民主。

他表示，41年前制定的台灣關係法強調，美國認為台灣安全是印太地區安全的中心，兩岸穩定對於維護地區穩定至關重要。這並未改變。美國近來的公開言論與證詞表明，北京構成的威脅日增，認為美台應擴大密切合作，以維護台灣安全與區域穩定。

他也引述美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）日前在參議院聽證會上的談話，指出美台關係不是美中關係的一部分，並重申美國對台灣關係法與六項保證的承諾。他指出，六項保證的核心是美方持續支持兩岸人民和平解決分歧。

面對中國對台灣威脅日增，莫健表示，美台國防合作、國防採購，以及台灣自我防衛與安全需求對話比以往任何時候都更加重要。他肯定總統蔡英文擴大國防預算政策，蔡總統決心建立強大威嚇力量，反映她對中國威脅日增的了解。

美方也對蔡總統強調國防自主表示歡迎。他指出，美方對台承諾未變，但台灣必須盡一己之力明智投資國防武器設備、進行艱苦訓練、發展論述，並在需要時改革，「台灣今時必須做好準備」。

他表示，蔡總統推動後備戰力改革反映這樣的態度，新坦克、戰機與飛彈也將提升現有能力；但台灣人民抵抗侵略、捍衛家園與生活方式的意願與能力，將能提供最有效的威嚇力。

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