港師散播港獨遭撤證 黃之鋒：全面清算已開始！

自去年香港爆發反送中運動至今，不少教師遭家長投訴稱其發言涉及政治敏感言論，而香港教育局5日證實，其中還有一名散播港獨消息的教師已遭取消任教資格。對此，黃之鋒直言不分行業的全面清算已經開始！（本報合成）

2020/10/06 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕自去年香港爆發反送中運動至今，不少教師遭家長投訴稱其發言涉及政治敏感言論，而香港教育局5日證實，到今年8月止，共接獲247起關於教師發言「惹議」的投訴，其中還有一名散播港獨消息的教師已遭取消任教資格。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒直言在港版國安惡法的陰霾之下，不分行業的全面清算已經開始！

綜合媒體報導，香港教育局5日指出自去年6月至今年8月，共接獲247起關於教師發言涉及政治敏感的投訴，還有多名教師被指涉參與其中，當局為此強烈譴責。教育局還表示，其中有一名在九龍塘宣道小學任教的教師被確認散播港獨消息，9月底遭局方取消教師註冊資格，也是首宗遭到「釘牌（撤銷證照）」的老師。

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關注教育議題的團體「教育野」今天就直言教育界的清算已全面開始，痛批教育局歪曲事實，將討論言論自由的教案扭曲成「散播港獨」，取消教師資格無疑是要殺雞儆猴，「真正要消滅的是校園內的學術自主及言論空間」。教育野表示，教育界一直是政治的風眼，近年建制派陣營屢屢鼓動家長投訴老師。此案可見教育局對此全盤接受，拒絕聆聽校方的調查報告，老師無從申辯，「教育的專業，應交由教師判斷，而非由政府進行政治審查，令真正的專業受到政治逼害。」

黃之鋒今晚也在臉書上分享教育野的貼文，指出這次教師遭投訴的案子，有高達7成個案成立，擔憂未來教師遭「釘牌」的情況會越來越多，教育界將面臨更大風暴。最後黃之鋒也同教育野向港人疾呼，「不分行業的全面清算已經開始，請一起守住各行業的專業。」

港教育局局長表示自去年六月起，教育局處理了247宗涉及教師專業操守問題的投訴。（圖擷取自文匯網微博）

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