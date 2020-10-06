國會通過爭議性法案 印尼各地發起罷工示威

印尼國會通過爭議性法案修正，大批勞工上街示威抗議。（路透）

2020/10/06 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕印尼國會昨（5）日提前進行表決，通過爭議性勞工綜合法案，以試圖拯救遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創的經濟，成千上萬的印尼人今（6）日在多個城市進行示威抗議，怒批法案消弱工人權利及環境保育。

綜合外媒報導，印尼工會聯盟等多個工會自上週起開始積極準備，今（6）日起連續3天在印尼全國進行大罷工，工會預計將有2百萬人加入。包括在首都雅加達周圍的工業區、坦格朗 （Tangerang）、卡拉旺（Karawang ）和巴淡島（Batam island）等地都出現遊行，警方則以防疫為由，試圖阻止示威群眾。

請繼續往下閱讀...

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前提出創造就業綜合法案，牽動勞動、環保、稅務等79項法規的修改，加速推動印尼經濟。原排定8日的國會議程中的綜合法案，卻臨時提前在昨（5）日表決通過。

印尼法律援助基金會（Indonesian Legal Aid Foundation）主席阿斯菲納瓦蒂（Asfinawati）指責國會無視人民的意見，勞工、婦女、學生、農民和原住民團體等，各界都向政府提出抗議，但政府仍裝聾作啞持續推動法案。環保組織「偉大地球」（Mighty Earth）主任菲林（Phelim Kine）則批評，印尼議會在「環境可持續性」和「經濟成長」之間做出了毀滅性的錯誤選擇。

參與示威的工會成員安瓦（Anwar Sanusi）表示，修法肯定會影響勞工的就業狀況，部分勞工若被定義為約聘人員，恐失去養老金和保險。據報導，修法將影響勞工的最低工資、工時、資遣費及有薪假等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法