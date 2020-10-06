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    武漢肺炎》美國病逝21萬人 白宮外放2萬張空椅紀念死者

    武漢肺炎痊癒者和死者家屬在白宮外草坪放上2萬張空椅子，以紀念去世的武漢肺炎患者。（歐新社）

    武漢肺炎痊癒者和死者家屬在白宮外草坪放上2萬張空椅子，以紀念去世的武漢肺炎患者。（歐新社）

    2020/10/06 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病）疫情持續擴散，美國已有745萬人染疫、21萬人病逝，武漢肺炎痊癒者和死者家屬4日發起活動，在白宮外草坪放上2萬張空椅子，以紀念去世的武漢肺炎患者。

    綜合外媒報導，武漢肺炎痊癒者和死者家屬創辦的團體「武肺倖存者改革組織」（Covid Survivors for Change）4日在白宮外舉行公開紀念活動，在白宮以南的「橢圓形草坪」（The Ellipse）擺上空椅子代表逝者，而2萬張的椅子佔不到總去世人數10%。紀念活動當天也有多人致詞，包括武漢肺炎死者家屬、倖存者以及前線的工作人員。

    「武肺倖存者改革組織」的創辦人柯舍爾（Chris Kocher）表示，超過20萬人去世的悲劇，長達6個月的疫情大流行，以及國家不重視武肺患者因病毒喪命等因素，促成這次的紀念活動，並選在白宮可見範圍內的總統公園弔念死者。

    柯舍爾指出，美國正在承受著巨大的創傷，大流行爆發已經6個月，仍受疫情打擊。柯舍爾強調，加劇美國民眾悲痛的主要原因就是政府不願正視疫情，並呼籲國會議員採取行動，以防更多人因疫情而死。

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    武漢肺炎痊癒者和死者家屬在白宮外草坪放上2萬張空椅子，以紀念去世的武漢肺炎患者。（美聯社）

    武漢肺炎痊癒者和死者家屬在白宮外草坪放上2萬張空椅子，以紀念去世的武漢肺炎患者。（美聯社）

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