吉爾吉斯煤炭賄選醜聞引數千人示威 闖國會爆警民衝突釀120傷

示威民眾走上街頭，與警方爆發衝突。（美聯社）

2020/10/06 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕吉爾吉斯國會選舉4日投票，傳出有政黨以煤炭賄賂民眾，引發質疑政府操縱選舉，該國首都比斯凱克約5000人走上街頭抗議，有激進示威者闖入總統辦公室及國會大樓，並與警方爆發衝突，造成至少120人受傷送醫。

綜合外媒報導，吉爾吉斯中央選舉委員會公布國會選舉結果，進軍下屆議會的4個政黨中有3個與該國總統及執政黨有密切關係，而該國反對黨卻都在選舉中被刷下來，無緣議會席次，引發支持者譁然。

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由於該國選舉期間傳出有政黨以煤炭收買選民的醜聞，檢方已展開調查，反對黨及民眾紛紛表態不接受選舉結果，要求親俄總統秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）下台，其中以首都比什凱克示威抗議最為激烈。

報導指出，抗議群眾走上街頭後大喊口號與高舉標語，部分示威者與維安警力爆發衝突，警方隨後祭出高壓水槍擊催淚瓦斯壓制，甚至投擲震撼彈驅離在阿拉太廣場聚集的抗議民眾。

面對警方鎮壓，示威群眾不滿情緒高漲，部分激進者闖入位於首都的國會大廈，在社群媒體上傳播的影片畫面顯示，總統辦公室受到破壞，甚至還有火光及煙霧傳出。

根據當局公布的統計數字，警民連夜衝突中共有約120人受傷，其中半數是執法人員，在最新的報告中，有部分傷者狀況嚴重，但暫未傳出有人不幸死亡。

警方祭出催淚瓦斯驅散民眾。（歐新社）

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