拜登注意！ 川普擬照原定計畫參加15日總統辯論會

當地時間週一晚間6點半美國總統川普出院，他乘車轉搭海陸一號直升機返回白宮，向外面的支持者比讚。（歐新社）

2020/10/06 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，送往沃爾特里德國家醫療中心（Walter Reed National Medical Center）治療，僅僅4天就火速出院，其團隊表示，川普將按照原定計畫在10月15日參加辯論。

綜合外媒報導，當地時間週一晚間6點半美國總統川普出院，他乘車轉搭海陸一號直升機返回白宮，脫下口罩後向外面的支持者雙手比讚，川普也立刻在推特上發布一段影片稱自己身體比20年前還要好，甚至免疫武漢肺炎了，還向國民信心喊話，「別讓病毒主宰你，不要感到害怕。」

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川普出院後，其行程令人關注，川普競選團隊發言人、川普競選團隊公關主任墨托透露，川普擬按照原定計劃參加10月15日所舉行的總統辯論會，在混亂的首場總統候選人辯論會後，第二、三場辯論將分別於10月15日和22日在佛羅里達州邁阿密和田納西州納什維爾舉行。

而7日將舉行的唯一一場副總統候選人辯論，川普搭檔彭斯（Mike Pence）將在與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在猶他州鹽湖城辯論，而為了防疫需求，屆時將會架設塑膠玻璃將兩人隔開。

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