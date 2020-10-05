伊斯蘭國佔莫三比克港口當新首都 斬殺逾1500人

被伊斯蘭國摧毀的莫三比克村莊。（法新社資料照）

2020/10/05 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭極端組織伊斯蘭國（IS）自8月起攻佔東非國家莫三比克（Mozambique）港口「濱海莫辛布瓦」（Mocimboa da Praia）設做新首都，並陸續佔領周邊海島，島上建築都被燒毀。伊斯蘭國更與周邊國家武裝勢力合作，在當地殺害超過1500人，並建立槍械彈藥走私管道，還強拉婦女做為性奴。

綜合外媒報導，非洲南部近幾年來飽受伊斯蘭國的侵擾，尤其莫三比克最為嚴重，不僅佔領重要港口莫辛布瓦，還將此設做繼敘利亞上巴古斯之後的「新首都」。之後伊斯蘭國便攻佔鄰近島嶼瓦米茲島（Vamizi island）和梅坤戈島（Mecungo island），還放火將島上的別墅、飯店燒毀，當地居民只好放棄家產，全數撤離。

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莫辛布瓦是非洲東岸的重要港口，富含豐富的石油資源，許多電信公司也在此設立基地台，為伊斯蘭國提供良好的走私槍械彈藥的基石；此外，伊斯蘭國還可能和鄰近的索馬利亞武裝勢力「青年黨」等組織合流。

反恐專家奧托（David Otto）指出，由於當地坐擁廣大的叢林，又是印度洋航線的便道，讓當地成為伊斯蘭國武裝勢力的完美藏身地，「他們往西可退守打游擊戰，往東可逃往公海偷渡至其他國家，同時又能靠叢林地利條件進行走私」。

伊斯蘭國也在當地實施「在地化」，奧托表示，現任組織領導人更與當地部落結為婚姻關係，並指出當地武裝勢力至少有超過千人的規模，且具有系統性專業訓練，讓他們得以佔領莫辛布瓦之後，將政府設施全數燒毀，再插上象徵伊斯蘭國的旗幟。

奧托更說，伊斯蘭國善於利用人性的恐懼，所有政府軍和間諜都被斬首示眾，婦女也成為他們綁架的目標，作為組織的性奴隸，其他奴隸則是被送往港口勞動；伊斯蘭國和武裝勢力更壓榨地方經濟來源，讓莫辛布瓦的貧窮問題越發嚴重，藉此募集需要養家活口的年輕人作為勞動力。

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