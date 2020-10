說溜嘴？美禁中共黨員拿綠卡 胡錫進意外曝許多中國人想移民

2020/10/04 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕美中情勢緊張,美國公民及移民服務局(USCIS)10月2日宣布,除非特許,否則禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民。中國《環球時報》總編輯胡錫進對此驚曝,許多中國傑出人才想移民。

美國公民及移民服務局2日在官網宣布,「基於極權政黨成員的不可接受性」,美方將無法受理共產黨、其他集權政黨成員,或是隸屬相關組織之人士的移民案件,這項指令由美國國會核可,旨在保障美國安全,除非例外,否則若曾有共產黨、極權主義政黨背景,美國移民官均可加以拒絕。

中國官媒《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進在推特發文指出:「許多傑出的中國人才都是共產黨員,美國的這項決定幫助消除他們(移民)的幻想,幫中國留住更多人才,不錯。」他也提到:「非共產黨員現在想移民前往美國的興趣也有所降低了。」

不少網友發現,胡錫進的說法等同於承認有許多傑出的中國人都想要移民美國,眾人在胡的推特底下留言抨擊「如果你愛中國,就永遠都待在中國吧」、「滿朝文武都綠卡,不要以為他們不會退黨保平安」、「太棒了,聽起來大家都很高興」、「全世界沒有中國會更好」、「美國的決定太好了」。

Many outstanding talents in China are Communist Party members. The decision by the US helps keep more talents in China since it takes out their illusion. Not bad. What’s more, non-CPC members now have much less interest in immigrating to the US. pic.twitter.com/v7DtSZ2Hma