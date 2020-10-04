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    說溜嘴？美禁中共黨員拿綠卡 胡錫進意外曝許多中國人想移民

    美國禁止中共黨員背景人士移民，胡錫進發文認為，有助於消除許多「中共傑出黨員的幻想」。（歐新社檔案照）

    美國禁止中共黨員背景人士移民，胡錫進發文認為，有助於消除許多「中共傑出黨員的幻想」。（歐新社檔案照）

    2020/10/04 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美中情勢緊張，美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日宣布，除非特許，否則禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民。中國《環球時報》總編輯胡錫進對此驚曝，許多中國傑出人才想移民。

    美國公民及移民服務局2日在官網宣布，「基於極權政黨成員的不可接受性」，美方將無法受理共產黨、其他集權政黨成員，或是隸屬相關組織之人士的移民案件，這項指令由美國國會核可，旨在保障美國安全，除非例外，否則若曾有共產黨、極權主義政黨背景，美國移民官均可加以拒絕。

    中國官媒《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進在推特發文指出：「許多傑出的中國人才都是共產黨員，美國的這項決定幫助消除他們（移民）的幻想，幫中國留住更多人才，不錯。」他也提到：「非共產黨員現在想移民前往美國的興趣也有所降低了。」

    不少網友發現，胡錫進的說法等同於承認有許多傑出的中國人都想要移民美國，眾人在胡的推特底下留言抨擊「如果你愛中國，就永遠都待在中國吧」、「滿朝文武都綠卡，不要以為他們不會退黨保平安」、「太棒了，聽起來大家都很高興」、「全世界沒有中國會更好」、「美國的決定太好了」。

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