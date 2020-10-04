為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    超萌！英國2歲路易小王子提問：你喜歡什麼動物？

    喬治小王子（坐者）、夏綠蒂小公主（右著灰色洋裝者）、路易小王子（背對鏡頭者）問大衛艾登堡（左1）關於自然界的問題。（歐新社）

    喬治小王子（坐者）、夏綠蒂小公主（右著灰色洋裝者）、路易小王子（背對鏡頭者）問大衛艾登堡（左1）關於自然界的問題。（歐新社）

    2020/10/05 00:53

    〔即時新聞／綜合報導〕喬治小王子（Prince George）、夏綠蒂小公主（Princess Charlotte）、路易小王子（Prince Louis）問了94歲的主持人兼生物學家大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）各一個關於自然界的問題。其中，路易王子今年2歲，這也是他首次在公開場合談話。

    根據《BBC》3日報導，當路易問艾登堡「你喜歡什麼動物」？艾登堡回應猴子時，小王子提醒道：「不可以在家裡養猴子，因為那不是他們住的地方。」艾登堡則反問：「那你家裡可以養什麼呢？狗狗還是貓貓？這是個很難的問題喔，我想我會選狗狗。」

    最年長的喬治小王子問說：「什麼動物會先絕種？」艾登堡回答，「希望不要」，認為人們可以做很多事保護瀕臨絕種的動物。艾登堡闡述，中非山地大猩猩（Mountain gorilla）40年以來因為公眾關注和全球募資，從250隻復育到1000隻，「拯救你想拯救的動物，還要刻刻留心。動物很珍貴，所以世界上很多人都在這麼做」。

    夏綠蒂小公主則提問：「我喜歡蜘蛛，請問您喜歡蜘蛛嗎？」艾登堡認為，「他們是很奇妙的物種！」夏綠蒂小公主還進一步發表她的看法，「為什麼大家都怕蜘蛛？我覺得是因為他們有8隻腳。有了8隻腳，就能往任何方向移動，我們沒辦法確定蜘蛛到底會往哪裡去。但蜘蛛很聰明，你看過他們織網嗎？他們是怎麼做到的？真是神奇！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    喬治王子獲贈巨齒鯊牙齒化石 馬爾他喊有權收回又髮夾彎
    2020/09/29 19:27

    喬治王子獲贈巨齒鯊牙齒化石 馬爾他喊有權收回又髮夾彎
    英國皇室4代同框！這回喬治王子不必站箱上
    2020/01/04 20:02

    英國皇室4代同框！這回喬治王子不必站箱上
    英國王室耶誕禮拜 喬治、夏綠蒂初體驗
    2019/12/25 23:43

    英國王室耶誕禮拜 喬治、夏綠蒂初體驗
    英國小公主上學去
    2019/09/06 05:30

    英國小公主上學去
    譏笑喬治王子學芭蕾 ABC主持人為「性別歧視」道歉
    2019/08/28 23:49

    譏笑喬治王子學芭蕾 ABC主持人為「性別歧視」道歉
    照片走漏王妃飲食愛好...IS計畫食物下毒殺害凱特、喬治
    2019/01/14 09:53

    照片走漏王妃飲食愛好...IS計畫食物下毒殺害凱特、喬治
    4歲生日獲大禮 喬治王子少男心噴發
    2017/07/22 12:08

    4歲生日獲大禮 喬治王子少男心噴發
    國際今日熱門
    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義
    2020/10/04 22:39

    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義

    川普確診》中國刻意低調？ CNN：美國右派讓北京很緊張
    2020/10/04 06:14

    川普確診》中國刻意低調？ CNN：美國右派讓北京很緊張

    川普推文稱感覺良好 感謝華特里德醫學中心醫護
    2020/10/04 02:30

    川普推文稱感覺良好 感謝華特里德醫學中心醫護

    現身影片感謝支持 川普住院 繼續辦公
    2020/10/04 05:30

    現身影片感謝支持 川普住院 繼續辦公

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播