超萌！英國2歲路易小王子提問：你喜歡什麼動物？

喬治小王子（坐者）、夏綠蒂小公主（右著灰色洋裝者）、路易小王子（背對鏡頭者）問大衛艾登堡（左1）關於自然界的問題。（歐新社）

2020/10/05 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕喬治小王子（Prince George）、夏綠蒂小公主（Princess Charlotte）、路易小王子（Prince Louis）問了94歲的主持人兼生物學家大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）各一個關於自然界的問題。其中，路易王子今年2歲，這也是他首次在公開場合談話。

根據《BBC》3日報導，當路易問艾登堡「你喜歡什麼動物」？艾登堡回應猴子時，小王子提醒道：「不可以在家裡養猴子，因為那不是他們住的地方。」艾登堡則反問：「那你家裡可以養什麼呢？狗狗還是貓貓？這是個很難的問題喔，我想我會選狗狗。」

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最年長的喬治小王子問說：「什麼動物會先絕種？」艾登堡回答，「希望不要」，認為人們可以做很多事保護瀕臨絕種的動物。艾登堡闡述，中非山地大猩猩（Mountain gorilla）40年以來因為公眾關注和全球募資，從250隻復育到1000隻，「拯救你想拯救的動物，還要刻刻留心。動物很珍貴，所以世界上很多人都在這麼做」。

夏綠蒂小公主則提問：「我喜歡蜘蛛，請問您喜歡蜘蛛嗎？」艾登堡認為，「他們是很奇妙的物種！」夏綠蒂小公主還進一步發表她的看法，「為什麼大家都怕蜘蛛？我覺得是因為他們有8隻腳。有了8隻腳，就能往任何方向移動，我們沒辦法確定蜘蛛到底會往哪裡去。但蜘蛛很聰明，你看過他們織網嗎？他們是怎麼做到的？真是神奇！」

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