川普確診》參院領袖「他聽起來不錯」 與川普電談抗疫、大法官

共和黨參院領袖麥康諾3日與川普通電話，表示川普「聽起來不錯」。（法新社）

2020/10/04 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），病情引起世界關注，多國領袖紛紛致電望川普早日康復；對此，共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）再度和川普取得聯繫，表示在美國當地時間3日與川普通電話時，他狀況「聽起來不錯」。兩人在電話裡也就疫情、大法官提名等議題交換意見。

麥康諾在推特中表示，他繼2日之後再度與川普通電話，「剛和美國總統（@POTUS，President of the United States縮寫）結束一場很棒的通話，他聽起來不錯，他也表示自己感覺狀況不錯。」

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麥康諾補充，兩人在電話裡談論民生事務，其中包括抗疫作業、大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名議題和「為美國家庭強化經濟」等，「讓我們一起為總統和第一夫人禱告」。

據約翰霍普金斯大學即時統計，美國累計確診病例數達737萬9042例，累計死亡病例數達20萬9331例。

Just had another great call with @POTUS. He sounds well and says he’s feeling good. We talked about the people’s business — fighting the pandemic, confirming Judge Barrett, and strengthening the economy for American families. Let’s keep our President & First Lady in our prayers. — Leader McConnell （@senatemajldr） October 3, 2020

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