川普確診》參院領袖「他聽起來不錯」 與川普電談抗疫、大法官

2020/10/04 09:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),病情引起世界關注,多國領袖紛紛致電望川普早日康復;對此,共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell)再度和川普取得聯繫,表示在美國當地時間3日與川普通電話時,他狀況「聽起來不錯」。兩人在電話裡也就疫情、大法官提名等議題交換意見。

麥康諾在推特中表示,他繼2日之後再度與川普通電話,「剛和美國總統(@POTUS,President of the United States縮寫)結束一場很棒的通話,他聽起來不錯,他也表示自己感覺狀況不錯。」

麥康諾補充,兩人在電話裡談論民生事務,其中包括抗疫作業、大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)提名議題和「為美國家庭強化經濟」等,「讓我們一起為總統和第一夫人禱告」。

據約翰霍普金斯大學即時統計,美國累計確診病例數達737萬9042例,累計死亡病例數達20萬9331例。

Just had another great call with @POTUS. He sounds well and says he’s feeling good. We talked about the people’s business — fighting the pandemic, confirming Judge Barrett, and strengthening the economy for American families. Let’s keep our President & First Lady in our prayers.