為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普病情訊息混亂 首席醫生稱口誤迴避媒體提問

    白宮首席醫生康利（見圖）先前說明川普的確診時間，比川普本人所公布的確診時間還早，引發外界質疑，川普是否在確診後仍在四處拉票，對此康利隨後則稱，自己在交代川普病情時說錯了。（歐新社）

    白宮首席醫生康利（見圖）先前說明川普的確診時間，比川普本人所公布的確診時間還早，引發外界質疑，川普是否在確診後仍在四處拉票，對此康利隨後則稱，自己在交代川普病情時說錯了。（歐新社）

    2020/10/04 07:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普染上武漢肺炎引發各界關注，川普醫療團隊表示目前狀況良好、沒有呼吸困難，不過，由醫療團隊公布的確診時間卻與川普本人所說的產生出入，對此川普的私人醫生稱自己在說明病情時說錯了。

    美國總統川普感染武漢肺炎的消息2日傳出後，引發各國關注，在最新的記者會上，其醫療團隊表示川普的情況良好，沒有發燒，也不需要呼吸器輔助。

    白宮首席醫生康利（Sean P. Conley）先前說明川普的確診時間，比川普本人所公布的確診時間還早，就連接受治療的時間也比川普自己宣布患病的時間還早，這也引發外界質疑，川普是否在確診後仍在四處拉票，對此康利隨後則稱，自己在交代川普病情時說錯了。針對媒體多次追問，川普是否曾經需要使用氧氣供應，康利則未正面回應，僅以「目前不需使用」帶過。

    除了醫生說法有出入，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）先前也一度稱川普的狀況讓人非常憂心，並稱接下來的48小時非常「關鍵」，且還不清楚何時得以復原，卻又未透露詳細細節。但梅多斯3日時又突然改口，附和醫療團隊的說法，稱川普情況「非常良好」，同時也要求拿文件進行批閱，兩人也為了各種議題進行多次會晤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    2020/10/03 23:32

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    川普確診》川普住院治療！ 習近平終於致電慰問了
    2020/10/03 18:41

    川普確診》川普住院治療！ 習近平終於致電慰問了
    川普確診》發文扯川普染疫挨轟 葉毓蘭認了：我在蹭熱度
    2020/10/03 16:28

    川普確診》發文扯川普染疫挨轟 葉毓蘭認了：我在蹭熱度
    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    2020/10/03 14:21

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    武漢肺炎》川普競選總幹事中鏢 武肺篩檢呈陽性
    2020/10/03 12:34

    武漢肺炎》川普競選總幹事中鏢 武肺篩檢呈陽性
    國際今日熱門
    不給面子！法媒特刊十一國慶前畫習近平穿龍袍諷「習王朝」
    2020/10/03 09:23

    不給面子！法媒特刊十一國慶前畫習近平穿龍袍諷「習王朝」

    川普確診》川普確診住院 白宮3記者、1議員也染疫
    2020/10/03 09:37

    川普確診》川普確診住院 白宮3記者、1議員也染疫

    川普確診》宣布確診後18小時 川普推特首發文
    2020/10/03 11:10

    川普確診》宣布確診後18小時 川普推特首發文

    胡錫進推特轉推祝福川普 中網友突破盲點「翻牆不違法？」
    2020/10/03 08:09

    胡錫進推特轉推祝福川普 中網友突破盲點「翻牆不違法？」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播