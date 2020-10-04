川普病情訊息混亂 首席醫生稱口誤迴避媒體提問

白宮首席醫生康利（見圖）先前說明川普的確診時間，比川普本人所公布的確診時間還早，引發外界質疑，川普是否在確診後仍在四處拉票，對此康利隨後則稱，自己在交代川普病情時說錯了。（歐新社）

2020/10/04 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普染上武漢肺炎引發各界關注，川普醫療團隊表示目前狀況良好、沒有呼吸困難，不過，由醫療團隊公布的確診時間卻與川普本人所說的產生出入，對此川普的私人醫生稱自己在說明病情時說錯了。

美國總統川普感染武漢肺炎的消息2日傳出後，引發各國關注，在最新的記者會上，其醫療團隊表示川普的情況良好，沒有發燒，也不需要呼吸器輔助。

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白宮首席醫生康利（Sean P. Conley）先前說明川普的確診時間，比川普本人所公布的確診時間還早，就連接受治療的時間也比川普自己宣布患病的時間還早，這也引發外界質疑，川普是否在確診後仍在四處拉票，對此康利隨後則稱，自己在交代川普病情時說錯了。針對媒體多次追問，川普是否曾經需要使用氧氣供應，康利則未正面回應，僅以「目前不需使用」帶過。

除了醫生說法有出入，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）先前也一度稱川普的狀況讓人非常憂心，並稱接下來的48小時非常「關鍵」，且還不清楚何時得以復原，卻又未透露詳細細節。但梅多斯3日時又突然改口，附和醫療團隊的說法，稱川普情況「非常良好」，同時也要求拿文件進行批閱，兩人也為了各種議題進行多次會晤。

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