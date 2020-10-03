川普確診》中國刻意低調？ CNN：美國右派讓北京很緊張

美媒《CNN》分析，中國官方似乎刻意要媒體低調報導川普染疫的相關討論，「顯然對於事件發展感到緊張」。（法新社）

2020/10/04 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），消息震驚全球。對此，美媒《CNN》分析，中國官方似乎刻意要媒體低調報導與川普相關的討論，「顯然對於事件發展感到緊張」。

據《CNN》報導，川普多次批評中國是武漢肺炎疫情的罪魁禍首，將武漢肺炎稱為「中國病毒」，指責中共政府防疫失當導致疫情全球大流行。

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報導指出，而在川普確診後，勢必會對「中國病毒」論採取更強硬的態度，將風向帶這是北京惹的禍。現在已有美國右派人士開始批評中國將病毒傳播給川普，共和黨參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）在推特呼籲，「中國把病毒傳給了我們的總統。我們必須讓他們為此負責。」

川普競選募款人布蘭特（Blair Brandt）指稱，「中國共產黨對我們的（美國）總統進行了生物攻擊」；共和黨眾議員沃克（Mark Walker）則說：「這是不是代表中國正式干預了美國選舉？」

報導提到，中國官方顯然正在進行內部管控，限制中國網友對川普染疫一事的言論，原本中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文嘲諷川普染疫是「付出代價」，但事後該文就被悄悄刪除，文章雖然刪除，但仍被英語媒體廣泛報導。

《CNN》也指出，在中國媒體中，川普確診的消息未佔明顯的版面，央視和《人民日報》的微博也關閉相關新聞的留言功能，「這無疑是言論審查緊張的跡象」。對於中國外交部與發言人華春營先後回應川普確診一事，《CNN》認為，北京有充分理由對川普的病情感到不安，因為中國絕對不想讓自己成為美國總統大選的主要議題。

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