為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》中國刻意低調？ CNN：美國右派讓北京很緊張

    美媒《CNN》分析，中國官方似乎刻意要媒體低調報導川普染疫的相關討論，「顯然對於事件發展感到緊張」。（法新社）

    美媒《CNN》分析，中國官方似乎刻意要媒體低調報導川普染疫的相關討論，「顯然對於事件發展感到緊張」。（法新社）

    2020/10/04 01:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），消息震驚全球。對此，美媒《CNN》分析，中國官方似乎刻意要媒體低調報導與川普相關的討論，「顯然對於事件發展感到緊張」。

    《CNN》報導，川普多次批評中國是武漢肺炎疫情的罪魁禍首，將武漢肺炎稱為「中國病毒」，指責中共政府防疫失當導致疫情全球大流行。

    報導指出，而在川普確診後，勢必會對「中國病毒」論採取更強硬的態度，將風向帶這是北京惹的禍。現在已有美國右派人士開始批評中國將病毒傳播給川普，共和黨參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）在推特呼籲，「中國把病毒傳給了我們的總統。我們必須讓他們為此負責。」

    川普競選募款人布蘭特（Blair Brandt）指稱，「中國共產黨對我們的（美國）總統進行了生物攻擊」；共和黨眾議員沃克（Mark Walker）則說：「這是不是代表中國正式干預了美國選舉？」

    報導提到，中國官方顯然正在進行內部管控，限制中國網友對川普染疫一事的言論，原本中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文嘲諷川普染疫是「付出代價」，但事後該文就被悄悄刪除，文章雖然刪除，但仍被英語媒體廣泛報導。

    《CNN》也指出，在中國媒體中，川普確診的消息未佔明顯的版面，央視和《人民日報》的微博也關閉相關新聞的留言功能，「這無疑是言論審查緊張的跡象」。對於中國外交部與發言人華春營先後回應川普確診一事，《CNN》認為，北京有充分理由對川普的病情感到不安，因為中國絕對不想讓自己成為美國總統大選的主要議題。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    2020/10/03 23:32

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    川普確診》川普住院治療！ 習近平終於致電慰問了
    2020/10/03 18:41

    川普確診》川普住院治療！ 習近平終於致電慰問了
    川普確診》 連勝文談川普染疫 他打臉：內容超荒謬
    2020/10/03 17:35

    川普確診》 連勝文談川普染疫 他打臉：內容超荒謬
    川普確診》發文扯川普染疫挨轟 葉毓蘭認了：我在蹭熱度
    2020/10/03 16:28

    川普確診》發文扯川普染疫挨轟 葉毓蘭認了：我在蹭熱度
    川普確診》川普次子艾瑞克夫婦 武肺篩檢陰性
    2020/10/03 12:26

    川普確診》川普次子艾瑞克夫婦 武肺篩檢陰性
    川普確診》拜登：祝福總統伉儷早日康復
    2020/10/02 21:36

    川普確診》拜登：祝福總統伉儷早日康復
    國際今日熱門
    不給面子！法媒特刊十一國慶前畫習近平穿龍袍諷「習王朝」
    2020/10/03 09:23

    不給面子！法媒特刊十一國慶前畫習近平穿龍袍諷「習王朝」

    川普確診》拜登檢驗結果出爐！武漢肺炎陰性反應
    2020/10/03 06:18

    川普確診》拜登檢驗結果出爐！武漢肺炎陰性反應

    總統染疫 媒體：白宮取消川普2日唯一安排行程
    2020/10/03 02:33

    總統染疫 媒體：白宮取消川普2日唯一安排行程

    美議員提案將中共列為跨國犯罪集團 籲終結中共政權
    2020/10/03 06:07

    美議員提案將中共列為跨國犯罪集團 籲終結中共政權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播