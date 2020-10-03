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    劍指中共！ 美國移民局最新公告 可拒發共產黨員綠卡

    美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布最新政策通知，除非特別允許，禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民；文中強調「共產黨」黨員，意即近期被美方頻制裁的中國共產黨也列在美國新政策規定內。（路透檔案照）

    美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布最新政策通知，除非特別允許，禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民；文中強調「共產黨」黨員，意即近期被美方頻制裁的中國共產黨也列在美國新政策規定內。（路透檔案照）

    2020/10/03 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美中情勢緊張，美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布最新政策通知，除非特別允許，禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民；文中強調「共產黨」黨員，意即近期被美方頻制裁的中國共產黨也列在美國新政策規定內。

    美國公民及移民服務局2日公布政策指引，「基於極權政黨成員的不可接受性」，並稱共產黨及其他集權政黨成員身分，或相關隸屬組織成員身分將屬於美方無法受理相關移民案例的原因。相關政策指引根據美國國會通過的議案提出，以保障美國安全。

    新規指出，整體而言，除非符合例外條件，否則無論身在國內或國外，凡現在或以前是共產黨或極權主義政黨的成員，只要有移民傾向的外國人，陳述曾為共產黨或極權主義政黨黨員（分支或附屬政黨），移民官均可依此拒絕核准其調整身分。

    舉例來說，人已在美國的共產黨員，申請時將有可能不會通過綠卡申請，此新增內容，主要是開始嚴格執行聯邦移民法的要求，意即中共黨員如欲申請移民美國會遭拒絕入境，僅有特殊豁免情況者可例外。

    美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布最新政策通知，除非特別允許，禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民。（圖擷取自美國公民及移民服務局官網）

    美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布最新政策通知，除非特別允許，禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民。（圖擷取自美國公民及移民服務局官網）

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