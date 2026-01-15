為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    麥當勞也舔共？ 仿中共口吻「不打沒把握的蛋」惹議 秒刪廣告

    2026/01/15 17:20 即時新聞／綜合報導
    中國麥當勞近日上傳最新宣傳影片，廣告中模仿中共官方口吻，引發質疑後火速下架。（擷取自X/李老師不是你老師）

    中國麥當勞近日上傳最新宣傳影片，廣告中模仿中共官方口吻，引發質疑後火速下架。（擷取自X/李老師不是你老師）

    近日，中國麥當勞官方抖音帳號發布一部廣告影片引來熱議，內容主要是宣傳自家雞蛋選擇及烹調上的管理，意圖呈現高品質的蛋品把關。但影片中文案遭網友質疑「模仿中共宣傳口吻」，影片上傳沒多久就被火速下架。

    該廣告影片中內容顯示：「不是隨便一顆蛋，都能上麥當勞餐桌，麥當勞的蛋不是盲目上桌，而是有準備的上桌，讓剛從農場睡醒的新鮮蛋上桌，讓衣角不髒的乾淨蛋上桌，讓耐得住冷藏寂寞的沉穩蛋上桌。麥當勞的蛋也不是不打，而是緩打優打有品質的打，不論是蒸蛋還是炒蛋，都堅持在餐廳現場製作，麥當勞打蛋準則，絕不打沒準備的蛋，不打沒把握的蛋，只有精準上桌科學上桌新鮮上桌，才能真正實現美味上桌。」

    影片內容句句教條式的文字，在剛發布沒多久，就遭網友質疑，目前已從官方抖音上下架。

    但影片內容早已被網友備份，在社群平台上瘋傳。網友表示，「這是文革時期的口吻耶」、「麥當勞這是要撤資了吧」、「這的確讓人噁心，一個雞蛋漢堡廣告詞說成這樣的教條主義文字，真是有失水準！」、「在資本主義餐廳怎麼吃出了社會主義味？」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播