麥當勞也舔共？ 仿中共口吻「不打沒把握的蛋」惹議 秒刪廣告

近日，中國麥當勞官方抖音帳號發布一部廣告影片引來熱議，內容主要是宣傳自家雞蛋選擇及烹調上的管理，意圖呈現高品質的蛋品把關。但影片中文案遭網友質疑「模仿中共宣傳口吻」，影片上傳沒多久就被火速下架。

該廣告影片中內容顯示：「不是隨便一顆蛋，都能上麥當勞餐桌，麥當勞的蛋不是盲目上桌，而是有準備的上桌，讓剛從農場睡醒的新鮮蛋上桌，讓衣角不髒的乾淨蛋上桌，讓耐得住冷藏寂寞的沉穩蛋上桌。麥當勞的蛋也不是不打，而是緩打優打有品質的打，不論是蒸蛋還是炒蛋，都堅持在餐廳現場製作，麥當勞打蛋準則，絕不打沒準備的蛋，不打沒把握的蛋，只有精準上桌科學上桌新鮮上桌，才能真正實現美味上桌。」

影片內容句句教條式的文字，在剛發布沒多久，就遭網友質疑，目前已從官方抖音上下架。

但影片內容早已被網友備份，在社群平台上瘋傳。網友表示，「這是文革時期的口吻耶」、「麥當勞這是要撤資了吧」、「這的確讓人噁心，一個雞蛋漢堡廣告詞說成這樣的教條主義文字，真是有失水準！」、「在資本主義餐廳怎麼吃出了社會主義味？」。

