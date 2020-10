又命中？盲眼「龍婆」曾預測：美國第45任總統染致命疾病

盲眼預言師巴巴.萬加(Baba Vanga)生前曾經預測到南亞海嘯、美國911事件及武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)亞洲大流行。(圖擷取自網路)

2020/10/03 00:39

〔即時新聞/綜合報導〕已經過世24年的盲眼預言師「龍婆」巴巴.萬加(Baba Vanga),生前曾經預測到南亞海嘯、美國911事件及武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,擁有不少支持者。美國總統川普2日宣布確診後,有人指出,巴巴曾預測美國第45任會染上怪病,而這位總統就是川普。

綜合外媒報導,在巴巴以85歲年齡去世時,曾對未來做出一系列預言。她曾預測「大浪將席捲海岸,人們將在水下消失」及美國被2隻鐵鳥擊中,被認為是指2004年南亞大海嘯,以及美國911恐怖攻擊事件。另外,她的預言也成功命中俄羅斯1990年的庫斯科號核子潛艇沉船事件、IS的崛起、英國脫歐等事件。

對於2020年,巴巴也留下許多預言,包括「冠狀病毒將壟罩我們(The corona will be all over us)」、2020亞洲將遭遇大災難,被認為預測到武漢肺炎席捲世界。另外,她也曾預測第45任美國總統將遭致命疾病襲擊倒下,而這名總統正是川普。不過,預言中提到,這將是在2019年發生,而在2020年,她預測這位總統將罹患腦瘤使他耳聾,甚至他可能會因此而死。因此,巴巴預言僅為部分命中。

巴巴的支持者指出,她的預言準確度高達85%,不過其中也有失準的地方,例如2010年到2014年將爆發核戰、2016年歐洲將不復存在、2019年俄羅斯總統遭暗殺等等。

另外,巴巴對2020的還未實現預言,包括巴基斯坦、中國、日本等國遭海嘯襲擊、地震造成亞洲數百人死亡、歐洲遭極端主義穆斯林以化學武器攻擊等。

