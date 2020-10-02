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    又命中？盲眼「龍婆」曾預測：美國第45任總統染致命疾病

    盲眼預言師巴巴．萬加（Baba Vanga）生前曾經預測到南亞海嘯、美國911事件及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）亞洲大流行。（圖擷取自網路）

    盲眼預言師巴巴．萬加（Baba Vanga）生前曾經預測到南亞海嘯、美國911事件及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）亞洲大流行。（圖擷取自網路）

    2020/10/03 00:39

    〔即時新聞／綜合報導〕已經過世24年的盲眼預言師「龍婆」巴巴．萬加（Baba Vanga），生前曾經預測到南亞海嘯、美國911事件及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，擁有不少支持者。美國總統川普2日宣布確診後，有人指出，巴巴曾預測美國第45任會染上怪病，而這位總統就是川普。

    綜合外媒報導，在巴巴以85歲年齡去世時，曾對未來做出一系列預言。她曾預測「大浪將席捲海岸，人們將在水下消失」及美國被2隻鐵鳥擊中，被認為是指2004年南亞大海嘯，以及美國911恐怖攻擊事件。另外，她的預言也成功命中俄羅斯1990年的庫斯科號核子潛艇沉船事件、IS的崛起、英國脫歐等事件。

    對於2020年，巴巴也留下許多預言，包括「冠狀病毒將壟罩我們（The corona will be all over us）」、2020亞洲將遭遇大災難，被認為預測到武漢肺炎席捲世界。另外，她也曾預測第45任美國總統將遭致命疾病襲擊倒下，而這名總統正是川普。不過，預言中提到，這將是在2019年發生，而在2020年，她預測這位總統將罹患腦瘤使他耳聾，甚至他可能會因此而死。因此，巴巴預言僅為部分命中。

    巴巴的支持者指出，她的預言準確度高達85％，不過其中也有失準的地方，例如2010年到2014年將爆發核戰、2016年歐洲將不復存在、2019年俄羅斯總統遭暗殺等等。

    另外，巴巴對2020的還未實現預言，包括巴基斯坦、中國、日本等國遭海嘯襲擊、地震造成亞洲數百人死亡、歐洲遭極端主義穆斯林以化學武器攻擊等。

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