哭死！彩券爽中獎寄回去領錢 誰知郵件被寄丟了...

美國女子買彩券爽中1000美元（約新台幣2.9萬元），由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係必須要郵寄領獎，但彩券卻半途寄丟導致她半毛錢都拿不到。美鈔示意圖。（路透）

2020/10/02 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕原本要到手的錢卻飛走了！美國佛州州府塔拉赫西（Tallahassee）女子伯吉斯（Sue Burgess），買了彩券爽中1000美元（約新台幣2.9萬元），由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係必須要郵寄領獎，但彩券卻半途寄丟導致伯吉斯半毛錢都拿不到。

據《美聯社》報導，按照原本規定，超過600美元（約新台幣1.7萬元）的彩券可以親自到當地兌獎中心領錢，不過受到武漢肺炎大流行影響，彩券中心都關起大門不對外開放，伯吉斯必須要選擇把彩券寄回去，或者是將彩券放在樂透公司的郵遞箱裡。

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伯吉斯透露，這款彩券的買者可以登記自己的姓名和聯絡方式，但是她錯過了電子郵件通知，等到接到電話後兌獎期限只剩下幾天了，考慮到美國郵政相當可信任，因此她決定寄出掛號信。

然而，郵件追蹤訊息顯示她的掛號信於8月12日上午7時12分到達塔拉赫西郵局，卻沒有送到兌獎中心。伯吉斯與樂透公司聯繫後，對方強調認券不認人，一定要有彩券才可以領錢。

彩券中心人員表示，他們從未收到伯吉斯的中獎彩券；美國郵政則對造成伯吉斯的不便表達歉意，並著手展開調查。兌獎中心指出，如果最後伯吉斯的掛號信找到了，雖然已經過了兌獎時間，但他們仍然會支付伯吉斯1000美元獎金。

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