「沒有國慶、只有國殤」！香港十一大遊行 警連男童也攔查

港人下午3點14分左右在軒尼詩道遊行期間，在修頓球場位置被港警方攔截，隨後被防暴警察帶入封鎖線內搜查，其中有一名國小中、低年級年紀的男童。（《科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team》授權使用）

2020/10/01 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕港人今日舉行十一示威遊行，舉起「沒有國慶，只有國殤」的布條。遊行期間，港警拉起封鎖線，大量攔查市民與前線記者，其中還有大約在國小中、低年級年紀的男童與外國人。

根據港媒《加山傳播 DB Channel》，遊行中一名身著「Free Tibet（解放圖博）」T恤的外籍白人男性今日下午3點半左右，在灣仔區百德新街Adidas門市外，被港警攔查，並詢問他什麼是「Tibet」，以及是否曾到訪過西藏，最後以「防疫限聚令」（599G）「票控」（開罰）。

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根據《科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team》報導，港人下午3點14分左右在軒尼詩道遊行期間，在修頓球場位置被港警方攔截，隨後被防暴警察帶入封鎖線內搜查，其中有一名國小中、低年級年紀的男童。被截查人士表示，這次港警攔截態度沒有往常惡劣，不知道是否因為行列中有小孩。

遊行上一名身著「Free Tibet（解放圖博）」T恤的外籍白人男性今日下午3點半左右，在灣仔區百德新街Adidas門市外，被港警攔查。（《加山傳播 DB Channel》授權使用）

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