為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「沒有國慶、只有國殤」！香港十一大遊行 警連男童也攔查

    港人下午3點14分左右在軒尼詩道遊行期間，在修頓球場位置被港警方攔截，隨後被防暴警察帶入封鎖線內搜查，其中有一名國小中、低年級年紀的男童。（《科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team》授權使用）

    港人下午3點14分左右在軒尼詩道遊行期間，在修頓球場位置被港警方攔截，隨後被防暴警察帶入封鎖線內搜查，其中有一名國小中、低年級年紀的男童。（《科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team》授權使用）

    2020/10/01 19:31

    〔即時新聞／綜合報導〕港人今日舉行十一示威遊行，舉起「沒有國慶，只有國殤」的布條。遊行期間，港警拉起封鎖線，大量攔查市民與前線記者，其中還有大約在國小中、低年級年紀的男童與外國人。

    根據港媒《加山傳播 DB Channel》，遊行中一名身著「Free Tibet（解放圖博）」T恤的外籍白人男性今日下午3點半左右，在灣仔區百德新街Adidas門市外，被港警攔查，並詢問他什麼是「Tibet」，以及是否曾到訪過西藏，最後以「防疫限聚令」（599G）「票控」（開罰）。

    根據《科大電台新聞組 HKUST Radio News Reporting Team》報導，港人下午3點14分左右在軒尼詩道遊行期間，在修頓球場位置被港警方攔截，隨後被防暴警察帶入封鎖線內搜查，其中有一名國小中、低年級年紀的男童。被截查人士表示，這次港警攔截態度沒有往常惡劣，不知道是否因為行列中有小孩。

    遊行上一名身著「Free Tibet（解放圖博）」T恤的外籍白人男性今日下午3點半左右，在灣仔區百德新街Adidas門市外，被港警攔查。（《加山傳播 DB Channel》授權使用）

    遊行上一名身著「Free Tibet（解放圖博）」T恤的外籍白人男性今日下午3點半左右，在灣仔區百德新街Adidas門市外，被港警攔查。（《加山傳播 DB Channel》授權使用）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港人中秋上街抗議 港警舉《港版國安法》紫旗逮62人
    2020/10/01 18:39

    港人中秋上街抗議 港警舉《港版國安法》紫旗逮62人
    嗆聲「不怕制裁」 林鄭月娥爽慶中共國慶：中央是避風港！
    2020/10/01 14:24

    嗆聲「不怕制裁」 林鄭月娥爽慶中共國慶：中央是避風港！

    宏匯開幕搶先看 小資女最強穿搭術
    香港十一大遊行山雨欲來 港警出動攔查青年、銅鑼灣祭藍旗
    2020/10/01 14:20

    香港十一大遊行山雨欲來 港警出動攔查青年、銅鑼灣祭藍旗
    見不得光？被質疑向中共表忠 香港理大升旗禮不讓記者進入
    2020/10/01 13:20

    見不得光？被質疑向中共表忠 香港理大升旗禮不讓記者進入

    動態抗波動 也能追收
    港支聯舉標語「沒有人權，哪有國慶」 港警出動水砲車戒備
    2020/10/01 12:59

    港支聯舉標語「沒有人權，哪有國慶」 港警出動水砲車戒備
    國際今日熱門
    我可以你不行 印度在邊境建公路 中國外交部稱違反雙方共識
    2020/09/30 22:54

    我可以你不行 印度在邊境建公路 中國外交部稱違反雙方共識

    武漢肺炎》以色列新禁令 示威不准離家1公里
    2020/09/30 20:54

    武漢肺炎》以色列新禁令 示威不准離家1公里

    《美國之音》專文報導蕭美琴 美國學者大讚：令人印象深刻
    2020/09/30 20:46

    《美國之音》專文報導蕭美琴 美國學者大讚：令人印象深刻

    習近平讓眾人排成大圈？ 蔡霞狠酸：既怕死又自私
    2020/10/01 00:00

    習近平讓眾人排成大圈？ 蔡霞狠酸：既怕死又自私

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播