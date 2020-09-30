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    看走眼！少年誤認姥鯊跳海共游 驚見大白鯊嚇死逃回

    少年見到海中的背鰭，誤以為是溫和的姥鯊，便一頭栽進海中想與牠共游。（擷取自IG）

    少年見到海中的背鰭，誤以為是溫和的姥鯊，便一頭栽進海中想與牠共游。（擷取自IG）

    2020/10/01 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名青少年搭船在加州聖地牙哥海上遊玩時，在水中看到一面鯊魚的背鰭，他以為那是一隻對人無害的姥鯊，從船上跳下水想與之共游，結果赫然發現那是一隻「大白鯊」，他也驚慌失措的逃回船上。

    綜合外媒報導，這起事件發生在加州地牙哥恩西尼塔斯（Encinitas），16歲青少年萊德（Ryder）與友人乘船進行海上活動時，看見海上浮現出一面鯊魚背鰭，他以為是一隻姥鯊，跳下水想與之「親密接觸」。直到跳下水、鯊魚朝他靠近，他和待在船上的朋友才發現事態不對，因為那其實是一隻大白鯊。

    當下，萊德的朋友立刻朝他大喊「快回到船上！」。而萊德則是飛速以自由式游向船，一邊大喊「我的天哪，我摸到牠了！」隨後，影片還拍到該大白鯊從船邊游過，萊德的朋友則表示：「這不是一隻姥鯊」。

    萊德這段驚險影片發布後，立刻在國外各社群論壇上被瘋狂轉載，網友紛紛留言表示「嚇死人」、「連鯊魚都嚇一跳：這傢伙來真的？」、「有摸到，值得了」、「這傢伙瘋了？」

    儘管不少人非常害怕大白鯊，不過，過去不少鯊魚專家指出，大白鯊其實不太會主動攻擊人類，因為大白鯊非常挑食，牠們認為人類很難吃。而過去曾傳出的大白鯊攻擊人類事件，其中不少都是大白鯊「認錯對象」導致。

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