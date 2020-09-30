不得離港！黃之鋒獲准保釋 不畏罪名繼續抗爭

前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）今天平安離開香港東區裁判法院。（彭博）

2020/09/30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒被控違反《禁蒙面法》及非法集結，該案今（30）日獲准延後到12月進行，法庭也以「不得離港」為條件，准許黃之鋒保釋。黃之鋒對此回應，反送中以來他被控6項罪名，能保釋已是「不幸中的大幸」，話雖如此，他仍會繼續投入抗爭。

綜合媒體報導，黃之鋒被控去年10月15日在香港參加未經批准的遊行，並使用蒙面物品，涉嫌違反《禁蒙面法》，今天到香港東區裁判法院出庭。

請繼續往下閱讀...

黃之鋒的委任律師譚俊傑在法庭上表示，終審法院預計在11月24日、25日審理《禁蒙面法》違憲案，希望把黃之鋒一案押後到12月18日再訊，獲得法官批准。法官也准許黃之鋒以1000港元（約新台幣3700元）保釋，但不得離港。

黃之鋒在臉書上發文表示，雖然法庭再度加設「不得離開香港」的保釋條件，明顯是政權意圖透過「案件疊案件」的方式，限制他繼續逗留在香港境內，不得前往世界各地講述香港抗爭。但黃之鋒認為，「在如此惡劣時勢可以步出法院，已經是不幸中的大幸」。

黃之鋒補充，如果終審法院裁定《禁蒙面法》違憲，香港律政司會自動撤銷對他的《禁蒙面法》指控；這樣一來，黃之鋒的案子就只剩下「參與未經批准集結」罪。

黃之鋒在另一篇貼文指出，從反送中運動以來，這是他的第3宗官司，加起來也有6條罪名，「但無論今天、明天，以致未來的日子，我都會繼續投入抗爭」。黃之鋒相信，投入抗爭與否，從來不取決於自己是否擁有議員席位，更不取決於香港未來是否仍然有選舉或者議會存在。

黃之鋒承諾，「一天是民主派，作為一個政治人物，我都有責任繼續和香港人一起齊上齊落。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法