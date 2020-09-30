驚動司法界！為買衣打折 超辣法官豪曬「露三點」自拍

哥倫比亞一名身材火辣的女法官，為了購買衣服能夠獲得折扣等相關優惠，拿自己「露三點」的自拍來做宣傳。（圖取自波蘭妮雅IG）

2020/09/30 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一名身材火辣的女法官，為了購買衣服能夠獲得折扣等相關優惠，拿自己「露三點」的自拍來做宣傳。此舉驚動司法界，可能破壞民眾對司法部門的形象，「法官最高理事會紀律委員會」（Judgeship Superior Council Section Disciplinary Board）目前已經針對此事展開調查。

綜合外媒報導，哥倫比亞女法官波蘭妮雅（Vivian Polania）平日擁有健身好習慣，擁有一身玲瓏有緻的火辣身材，過去更曾被哥倫比亞當地媒體 《La opinion》當做專題報導，大讚她是「多才多藝的法官」。由於她將常在Instagram上大方展露好身材，粉絲已經累積超過9萬人。

請繼續往下閱讀...

波蘭妮雅受訪時曾提過，若有大量粉絲關注，就會被服裝公司找上門請求宣傳、業配；她也為了回饋店家給予的折扣優惠，在Instagram上PO出三點全露的超辣自拍照吸人氣。

這樣的舉動以及該篇報導讓波蘭妮雅被法官最高理事會紀律委員會盯上，並對她展開調查；紀律委員在聽證會中認為，波蘭妮雅違反「進行可能影響民眾對司法信任的行為」、「損害司法部門尊嚴」，但未針對具體行徑做出說明。

目前波蘭妮雅原本擁有9萬粉絲的IG已經暫時關閉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法