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    美財政部關閉7家航空公司紓困貸款 促國會通過新援助法案

    美國財政部表示，對7家大型航空公司的紓困貸款即將在30日到期，敦促國會通過數十億的援助法案，來拯救航空業數以萬計的工作。（路透）

    美國財政部表示，對7家大型航空公司的紓困貸款即將在30日到期，敦促國會通過數十億的援助法案，來拯救航空業數以萬計的工作。（路透）

    2020/09/30 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，使得全球航空業者陷入危機。美國財政部在29日表示，已關閉7家大型航空公司的紓困貸款，敦促國會通過數十億的新援助法案，來拯救航空業數以萬計的工作。

    根據《路透》報導，這7家航空公司包含美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、邊疆航空（Frontier Airlines）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、天西航空（SkyWest Airlines）、捷藍航空（JetBlue）。

    根據「CARES」法案，美國航空業者在3月份獲得了總額250億美元（約新台幣7567億元）的援助，主要是透過贈款，使員工們保有收入，避免被放無薪假。但該法案即將在9月30日到期，航空公司和工會組織仍在積極遊說國會，要求新的援助計畫，讓員工再維持6個月生計。

    美國眾議院的民主黨人支持一項2.2兆美元的計畫，該計畫為許多疫區提供援助，並提供美國民眾直接救濟，但他們不願支持對航空業者的單獨援助措施。美國航空貿易組織負責人卡力歐（Nick Calio）表示，航空業仍希望國會能在截止日9月30日前能夠迅速地採取行動以挽救這些工作，但時間已不多了。

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