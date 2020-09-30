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    垃圾問題有解了！ 科學家創造超級酶 幾天內「吃掉」塑膠

    塑膠垃圾問題嚴重荼毒地球。（法新社）

    塑膠垃圾問題嚴重荼毒地球。（法新社）

    2020/09/30 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕人類製造的大量塑膠製品在提供便利之餘，卻也因其無法重複使用的特性而荼毒地球，為了解決此問題，科學家最新創造出一種超級酶，可以省去數百年時間，將塑膠垃圾在幾天內「吃掉」。

    根據《CNN》報導，英國樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）發布聲明指出，研究團隊將PET水解酶與另一種酶結合，創造出全新的人造酶，這種新產物可對聚對苯二甲酸乙二酯（PET）快速作用，使得原本需要百年才能分解的PET，在短短數日內就被分解為基礎組成，可重複製造成全新的塑膠製品。

    聚對苯二甲酸乙二酯（PET）是使用相當廣泛的人造塑膠聚合物，是飲料瓶、地毯及衣物中最常被使用的熱塑性塑膠。

    樸茨茅斯大學酶創新中心主任麥吉漢（John McGeehan）表示，對於全球性回收塑膠及減少塑膠汙染行動，新創造出來的超級酶是一大突破，目前雖仍無法商業量產，但在研究資金充裕的情況下，前景十分樂觀。

    麥吉漢表示，考量到超級酶分解PET的超強能力，若能成功開發量產，意味著可回收現有的塑膠製品重複使用，節省大量能源的同時，還可以解決苦惱全球的垃圾及碳排放問題。

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