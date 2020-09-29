超脫序！辣妹爆氣跳車揍路人 比基尼被扯掉還晃乳叫囂

巴西街頭日前有個僅穿比基尼的女子在敞篷車上不斷熱情嘶吼，引起路人反感，有人還朝她丟擲水瓶。（圖取自推特）

2020/09/30 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕巴西街頭近日發生脫序情事，有個僅身穿比基尼的女子在敞篷車上不斷熱情嘶吼，引起路人反感，有人還因此朝她丟擲水瓶，女子氣得跳下車打對方，並和路人扭打起來，上車要離開時，比基尼被扯下，她仍不改態度，雙手捧奶做出晃動狀，持續叫囂，全程也被路人拍下。

綜合外媒報導，巴西里約熱內盧近日街頭發生一起口角事件，一名穿著比基尼的辣妹在敞篷車上不顧旁人眼光，不停吼叫跳舞，引發路人不悅，有人罵她髒話，更有人直接拿寶特瓶丟她。

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比基尼辣妹被瓶砸中，相當不滿，直接跳車打人，和路人展開一陣扭打，逃回車上，的過程中遭到被毆路人的男友扯下比基尼，圍觀人群歡呼訕笑，逃回車上的辣妹則雙手捧乳，晃奶叫囂。

事後這名比基尼辣妹被肉搜，名叫希拉（Sheila Mack），她也出面解釋，認為自己被侮辱、取笑，還被拿寶特瓶攻擊，才會憤而跳車攻擊砸她的人。

目前仍未知當局是否介入調查，但是希拉全部的脫序行徑都已經被圍觀民眾拍下，並上傳推特，目前該影片觀看次數已經突破120萬，並有9千多人轉推。

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O Leblon e suas leblonises pic.twitter.com/mgOsSn7bw7 — paulinho serra????????????️????????????‍☠️???????? （@PaulinhoSerra） September 26, 2020

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