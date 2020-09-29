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    伊拉克民兵攻擊頻傳 外媒爆美大使已做撤離準備

    伊拉克民兵組織的攻擊事件近期增加，外媒透露美國已準備撤離大使。（法新社資料照）

    伊拉克民兵組織的攻擊事件近期增加，外媒透露美國已準備撤離大使。（法新社資料照）

    2020/09/29 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕過去幾週伊拉克民兵組織的攻擊事件明顯增加，多名官員透露，在美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）上週威脅關閉駐巴格達大使館後，美國已準備好隨時將外交官員撤離伊拉克。伊拉克人則擔心，此舉將導致伊拉克再次陷入戰火。

    綜合外媒報導，龐皮歐日前向伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）表示，若是伊拉克不對攻擊美軍的民兵組織採取行動，將關閉駐巴格達大使館，消息人士指出，美國已開始相關準備行動。伊拉克人則擔心，華盛頓撤離外交官員後，會立即對涉及攻擊事件的民兵團體採取軍事行動。

    被問及撤離伊拉克的計畫時，美國國務院則表示，不會評論國務卿與外國領袖的「私人外交對話」。並指出，伊朗支持的團體向美國大使館發射火箭炮，不僅對使館帶來危險，也對伊拉克政府和周圍地區造成威脅。

    伊拉克什葉派政黨人士則表示，川普可能希望在大選前撤離外交官，避免他們受到傷害，出現尷尬的選前事件。知情人士指出，民兵襲擊行動，不一定都在伊朗的控制之下，伊朗外交部也已公開呼籲，停止對外交使團的襲擊。

    在美伊關係緊張之際，伊拉克則積極與伊朗強化關係。伊拉克外長侯賽因（Fuad Hussein）27日結束出訪伊朗的行程，期間會見了包括伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在內的多名官員，討論增進兩伊政治和經濟關係，以及美國在區域的影響。魯哈尼也指控，美軍是地區不穩定的主要因素。

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