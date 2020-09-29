不會產生「悖論」！最新研究指時空旅行可成真

《回到未來》可說是最著名的時空旅行電影。（美聯社）

2020/09/29 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕「時間旅行」除了是物理、科學界的一大難題外，也是文學、影視作品歷久不衰的創作主題，主張時間旅行難以實現的論點之一，是會產生所謂的「悖論」，如今有研究指出，時間旅行有辦法避免掉任何可能發生的悖論。

「悖論」最為人所知的例子之一是所謂的「祖父悖論」，假設一個人穿越時空回到過去將自己的祖父殺害，那就代表這個人不可能出生，但既然不可能出生，為何又能回到過去殺害自己的祖父？這就成為了時間旅行在理論上難以解釋的現象之一。

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著名好萊塢電影《回到未來》講述的就是主角馬蒂乘坐時光機回到過去，意外打斷自己父母相愛的過程，險些危害自己出生的故事。近期在台票房火熱的電影《天能》也有著繁複的時空理論設定，片中亦有提及「祖父悖論」，引發影迷討論。

昆士蘭大學學生Germain Tobar與校內的物理系教授Fabio Costa合作，在同行評審期刊《古典和量子引力》發表研究，經由他們所做的數學計算後發現，時間旅行所引發的蝴蝶效應可能不如大眾想像的可怕，但這不代表旅行者不會面對到意想不到的狀況。

Costa舉例，今天若是有人回到過去要阻止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）零號病人感染，要是成功的話，這個人時間旅行的動機就會消失（因為世界上就不存在武漢肺炎），「諸如此類的悖論讓大眾認為時間旅行無法在我們的宇宙實現，即便有些物理學家認為可行，從邏輯上卻很難信服，因為這代表你可以時間旅行，但你的自由意志和行動都會受到限制，不能做出會造成悖論的事情。」

然而，依照愛因斯坦《廣義相對論》中預測「封閉類時曲線」（closed time-like curves）可能存在，允許了人類能夠和過去的自己互動，但不會對他們的未來造成傷害。Tobar解釋，「假設你真的阻止了武漢肺炎零號病人感染，那麼可能換成你在過程中染上病毒，讓自己變成零號病人，或是讓其他人染病，無論你做了什麼，關鍵事件就是會在你身邊發生。」

Tobar接著說，「這就代表著，無論如何疫情就是會爆發，讓過去的你有動機進行時間旅行，即便你試著要製造悖論，事件就是會調整自己來避免矛盾」、「我們的發現顯示出，在我們的宇宙中，避免悖論、擁有自由意志的時間旅行從邏輯上來說是可能的。」

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