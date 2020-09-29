為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不會產生「悖論」！最新研究指時空旅行可成真

    《回到未來》可說是最著名的時空旅行電影。（美聯社）

    《回到未來》可說是最著名的時空旅行電影。（美聯社）

    2020/09/29 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕「時間旅行」除了是物理、科學界的一大難題外，也是文學、影視作品歷久不衰的創作主題，主張時間旅行難以實現的論點之一，是會產生所謂的「悖論」，如今有研究指出，時間旅行有辦法避免掉任何可能發生的悖論。

    「悖論」最為人所知的例子之一是所謂的「祖父悖論」，假設一個人穿越時空回到過去將自己的祖父殺害，那就代表這個人不可能出生，但既然不可能出生，為何又能回到過去殺害自己的祖父？這就成為了時間旅行在理論上難以解釋的現象之一。

    著名好萊塢電影《回到未來》講述的就是主角馬蒂乘坐時光機回到過去，意外打斷自己父母相愛的過程，險些危害自己出生的故事。近期在台票房火熱的電影《天能》也有著繁複的時空理論設定，片中亦有提及「祖父悖論」，引發影迷討論。

    昆士蘭大學學生Germain Tobar與校內的物理系教授Fabio Costa合作，在同行評審期刊《古典和量子引力》發表研究，經由他們所做的數學計算後發現，時間旅行所引發的蝴蝶效應可能不如大眾想像的可怕，但這不代表旅行者不會面對到意想不到的狀況。

    Costa舉例，今天若是有人回到過去要阻止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）零號病人感染，要是成功的話，這個人時間旅行的動機就會消失（因為世界上就不存在武漢肺炎），「諸如此類的悖論讓大眾認為時間旅行無法在我們的宇宙實現，即便有些物理學家認為可行，從邏輯上卻很難信服，因為這代表你可以時間旅行，但你的自由意志和行動都會受到限制，不能做出會造成悖論的事情。」

    然而，依照愛因斯坦《廣義相對論》中預測「封閉類時曲線」（closed time-like curves）可能存在，允許了人類能夠和過去的自己互動，但不會對他們的未來造成傷害。Tobar解釋，「假設你真的阻止了武漢肺炎零號病人感染，那麼可能換成你在過程中染上病毒，讓自己變成零號病人，或是讓其他人染病，無論你做了什麼，關鍵事件就是會在你身邊發生。」

    Tobar接著說，「這就代表著，無論如何疫情就是會爆發，讓過去的你有動機進行時間旅行，即便你試著要製造悖論，事件就是會調整自己來避免矛盾」、「我們的發現顯示出，在我們的宇宙中，避免悖論、擁有自由意志的時間旅行從邏輯上來說是可能的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    教育部10年投入上億元 培育原住民族文化科學家
    2020/08/11 11:11

    教育部10年投入上億元 培育原住民族文化科學家
    看極光不必出國！「科學家的秘密基地」做給你看
    2020/07/29 18:46

    看極光不必出國！「科學家的秘密基地」做給你看

    中華電信5G饗宴 獨家VR直播金鐘獎
    白海豚列藥用資源？曝光後中國科學機構速刪文
    2020/04/22 13:23

    白海豚列藥用資源？曝光後中國科學機構速刪文
    竹女婦女節展女性科學日精神 當志工教小朋友玩科學！
    2020/03/08 20:16

    竹女婦女節展女性科學日精神 當志工教小朋友玩科學！
    打破刻板印象！耶魯研究再舉證：恐龍非冷血動物
    2020/02/18 11:36

    打破刻板印象！耶魯研究再舉證：恐龍非冷血動物
    國際今日熱門
    亞洲惡鄰！《CNN》指習近平上台後…這「4地」成衝突熱點
    2020/09/28 14:21

    亞洲惡鄰！《CNN》指習近平上台後…這「4地」成衝突熱點

    軍情動態》美空軍簽4000萬美元訂單 量產「雷射除雷」車
    2020/09/28 14:36

    軍情動態》美空軍簽4000萬美元訂單 量產「雷射除雷」車

    男性注意！美研究：從女性臉部表情可分辨是否在對你調情
    2020/09/28 12:44

    男性注意！美研究：從女性臉部表情可分辨是否在對你調情

    龐皮歐敲定10月造訪後王毅急接力 南韓成美中角力戰場
    2020/09/28 15:16

    龐皮歐敲定10月造訪後王毅急接力 南韓成美中角力戰場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播