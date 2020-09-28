紐約餐廳為防疫推出太空泡泡用餐區 造型夢幻大受歡迎

紐約曼哈頓有位餐廳老闆突發奇想，推出用透明帳篷罩住的「太空泡泡」戶外用餐區，結果大受歡迎，顧客紛紛來電搶訂要在太空泡泡內用餐，意外成為店家新的特色。（圖擷取自IG）

2020/09/28 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全美大流行的時期，政府祭出的各種防疫措施使人們幾乎無法在餐廳內用餐，紐約曼哈頓有位餐廳老闆對此突發奇想，推出用透明帳篷罩住的「太空泡泡」戶外用餐區，結果大受歡迎，顧客紛紛來電搶訂要在太空泡泡內用餐，意外成為店家新的特色。

綜合外媒報導，曼哈頓（Manhattan）上西區有家法式餐館「太陽咖啡廳」（Cafe du Soleil），老闆謝弗勒（Alain Chevreux）在今年7月時就冒出「泡泡餐廳」的想法，無奈當時紐約正值防疫禁令，他還在煩惱該如何讓餐廳撐下去。

請繼續往下閱讀...

後來由於室內用餐人數限制在20人，謝弗勒認為若是只讓20人用餐，收入不足以支付員工薪水，但客人也不會想花錢坐在沒有遮蔽、寒冷又會下雨或下雪的戶外；於是謝弗勒花了350美金（約1萬新台幣），購買了16個圓形的透明帳篷，分別罩住戶外的餐桌，每桌最多可容納6人。

結果這個既能滿足社交距離的限制，又能吸引顧客的點子意外大受歡迎，許多顧客紛紛來電預定「太空泡泡」戶外用餐區，由於造型夢幻又特別，頓時成為最新的打卡景點，有上門的顧客覺得太空泡泡很像灰姑娘的馬車，「在裡頭用餐是世界上最棒的經驗之一」。

目前紐約市只允許餐廳在戶外招待客人，在30日後會逐漸放寬防疫措施，陸續重新開放室內用餐，但接客量只能維持在原有空間的25%以下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法