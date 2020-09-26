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    女孩溺斃池塘…父親開她手機驚見「全裸遭毆、性侵」影片

    女孩的父親將女兒手機數據資料恢復後，驚見幾段疑似女兒全裸遭其他女孩毆打、被性侵的影片。。圖為示意圖。（法新社）

    女孩的父親將女兒手機數據資料恢復後，驚見幾段疑似女兒全裸遭其他女孩毆打、被性侵的影片。。圖為示意圖。（法新社）

    2020/09/26 21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西一名女孩今年6月底被發現陳屍在一處池塘，警方調查後，認為不存在他殺嫌疑，因此不予立案。沒想到女孩的父親將女兒手機數據資料恢復後，驚見幾段疑似女兒全裸遭其他女孩毆打、被性侵的影片。

    根據中媒報導，被害13歲女孩是廣西南寧橫縣居民，6月29日被發現陳屍於村裡後山一處池塘。警方調查後認為不存在刑事犯罪，予以簽結。3天過後，有同學找到女孩的手機，不過，女孩的張姓父親卻發現，手機裡面所有資料都被刪除，他請人恢復手機數據資料後，驚見其中幾段影片中，有女兒遭到性侵、全裸被其他女孩毆打的影片。

    據報導，張父提供的影片中可看到一名女孩疑正在遭一名男子性侵，過程中，女孩捂著臉哭泣，無法清楚看見面貌，不過張父指出，他根據聲音及女孩體態、身穿的上衣，判斷影片中的女孩就是他女兒。

    張父昨（25日）向媒體投訴，女兒身亡後，當地公安曾讓他簽署一份關於女兒溺斃的報告書，他沒有簽字，後來也沒收到驗屍報告。對此，橫縣公安局今（26）日回應，當時現場勘驗死者遺體無外傷。另外，經過多次調查，溺斃女孩的陳姓女同學才透露，6月28日晚間6點，她們2人一同到某廢棄採石場玩水，死者不幸沉入水坑，女同學施救未成功感到害怕，回家後不敢告訴其他人事實。

    關於死者張女手機中影片，橫縣公安局指出，陳生曾將張生手機帶回自己家中使用，初步調查，手機的色情、暴力影片是網友傳給張生的網路影片。由於家屬對死因不服，目前橫縣公安局將展開調查，解剖驗屍。

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