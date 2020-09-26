憾！母親暫離如廁 12天大嬰兒慘遭鬆獅犬咬死、父兄目睹過程

肇事的鬆獅犬泰迪現已被送往犬舍看管。（翻攝Stephen Joynes臉書）

2020/09/26 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國南約克郡（South Yorkshire）發生犬隻咬死嬰兒的意外；日前，一個家庭剛喜獲新成員，母親在家中照顧兒子時暫離上廁所，豈料短短幾分鐘內變故橫生，孩子竟遭家中飼養的鬆獅犬攻擊，而孩子的父兄則目睹了攻擊過程。這名12天大的嬰兒被送醫時，「腿或肚子」血流不止，在送醫後不治身亡，而他的父母則因過失致死罪嫌被捕，24日舉行該案聽證會，而肇事犬隻目前已送至犬舍安置。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在本月13日，父親史蒂芬（Stephen Joynes）當時在屋外與其他孩子玩耍，12天大的男嬰艾隆（Elon）則與母親艾比蓋兒（Abigail Ellis）待在屋內；平靜的週日卻在艾比蓋兒暫離上樓如廁時變調，當艾隆在樓下隻身一人時，家中的鬆獅犬泰迪（Teddy）對他發起了攻擊。

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根據艾比蓋兒的兄弟描述，當事人家中有2條狗，泰迪是其中之一，原本被關在後院，卻在事發當天成功從木製圍籬中脫出並闖進了屋內，「可能圍籬的高度不太夠」；事發當下，艾隆原本躺在搖籃內，當屋外的史蒂芬與艾隆的哥哥聽到哭聲時，立刻衝入屋內拯救年幼的弟弟，而艾比蓋兒也很快地撥打電話求救。

艾比蓋兒的兄弟又指出，這件事讓他們相當驚駭，艾比蓋兒的心簡直碎成片，「她失去了年幼稚子，而她的另一名兒子則目睹了案發過程」，他又補充，「泰迪並不是一隻危險的狗，......，我認為應該是艾隆的存在讓牠產生嫉妒心，或是牠認為小嬰兒是個玩具，因為艾隆是如此的嬌小」。

根據當地警方接到的報案通話內容，艾比蓋兒在電話中描述孩子「尚有呼吸，但情況非常危急」，「他的腿部或肚子正血流不止」，電話中，艾比蓋兒也描述，她「認為家中的其中一條狗攻擊了艾隆」。艾隆在到院後死亡，史蒂芬和艾比蓋兒則因過失致死罪嫌遭逮捕，目前已經保釋，該案在24日時舉行了聽證會，但並沒有家中成員到場。

該案尚待調查、宣判，而根據南約克郡警方說法，泰迪目前已被移往犬舍安置，安置期間將持續到調查結束。

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