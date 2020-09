西班牙酒莊酒桶破裂 5萬公升紅酒流成河

2020/09/26 15:28

〔即時新聞/綜合報導〕西班牙小鎮比利亞馬萊亞(Villamalea)的酒莊,近日一個金屬製的酒桶破裂,導致多達5萬公升的紅酒流成一條小河,影片被上傳至社群網站後引發討論,網友表示,「2020年發生什麼都見怪不怪了」。

綜合外媒報導,位在西班牙小鎮內的維提威諾斯酒莊(Bodegas Vitivinos)25日酒桶因不明原因破裂,5萬公升的紅酒一湧而出,一旁的人員看著紅酒流光,酒莊則未對這次的事件多做回應。

影片也迅速在推特上流傳,網友紛紛表示,「現場怎麼沒人發吸管」、「不用喝都醉了」、「2020年只會帶來痛苦」、「這座小鎮未來一個月會又黏又醉」、「血流成河的既視感」、「2020出現『紅海』,又一個世界末日的徵兆」。

Villamalea, Spain:



2020 continues to flex.



Blowout of a red wine tank at Bodegas Vivitinos vineyard... pic.twitter.com/ao5eQb9nKF