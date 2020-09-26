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    西班牙酒莊酒桶破裂 5萬公升紅酒流成河

    西班牙維提威諾斯酒莊25日金屬酒桶破裂，多達5萬公升的紅酒匯流成河。（圖擷自推特影片）

    西班牙維提威諾斯酒莊25日金屬酒桶破裂，多達5萬公升的紅酒匯流成河。（圖擷自推特影片）

    2020/09/26 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙小鎮比利亞馬萊亞（Villamalea）的酒莊，近日一個金屬製的酒桶破裂，導致多達5萬公升的紅酒流成一條小河，影片被上傳至社群網站後引發討論，網友表示，「2020年發生什麼都見怪不怪了」。

    綜合外媒報導，位在西班牙小鎮內的維提威諾斯酒莊（Bodegas Vitivinos）25日酒桶因不明原因破裂，5萬公升的紅酒一湧而出，一旁的人員看著紅酒流光，酒莊則未對這次的事件多做回應。

    影片也迅速在推特上流傳，網友紛紛表示，「現場怎麼沒人發吸管」、「不用喝都醉了」、「2020年只會帶來痛苦」、「這座小鎮未來一個月會又黏又醉」、「血流成河的既視感」、「2020出現『紅海』，又一個世界末日的徵兆」。

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