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    「讓我知道你打算投誰」 歐巴馬罕見公布手機號碼

    歐巴馬在臉書公布自己的手機號碼，呼籲大眾傳簡訊給他。（歐新社檔案照）

    歐巴馬在臉書公布自己的手機號碼，呼籲大眾傳簡訊給他。（歐新社檔案照）

    2020/09/25 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第44任總統歐巴馬（Barack Obama）近期透過臉書，向美國社會宣導投票重要性，替所屬的民主黨爭取選票，歐巴馬當地時間24日罕見首次公布自己的手機號碼，希望群眾傳簡訊讓他知道「打算投誰」。

    歐巴馬過去替民主黨贏得2次美國總統大選，從2009年至2017年擔任美國總統，是該國史上首位擁有非裔血統的美國總統，過去曾於1997年至2004年擔任伊利諾州地方參議員時，並於2005年至2008年代表伊利諾州擔任美國聯邦參議員，在卸任總統職務後，定居首都華盛頓特區。

    歐巴馬近期不斷透過臉書向美國社會闡述投票重要性，他強調，「你不需要我來告訴你這次的選舉處於危急關頭」，呼籲大眾在11月3日週二踴躍出門投票，以此替所屬的民主黨爭取選票，他也鼓勵民眾可以報名參加「選舉義工」，以確保本次總統大選的公平與安全。

    歐巴馬甚至首次罕見公開了自己的手機號碼：「（+1）773-365-9687」，他說：「好吧，讓我們嘗試一些新的東西，如果你在美國，請在傳簡訊給我，我想聽聽你的狀況、

    你在想甚麼，你今年打算怎麼投票，我也會不時與您聯繫，分享我的想法。」該篇貼文獲得39萬個按讚數、2.4萬則留言與2.3萬次分享。

    歐巴馬臉書全文

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