猛烈黑煙直竄天際！ 中國華為實驗室發生大爆炸

2020/09/25 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為公司今（25日）位於中國境內的實驗室竟然發生爆炸，現場傳出恐怖濃煙直竄天際，現場民眾驚慌逃竄，中國官方連忙派出救火隊員前往處理，火勢目前仍未撲滅。

華為技術有限公司是中國一間提供通訊裝置以及銷售智慧型手機等電子產品的跨國公司，總部位於廣東深圳坂田基地，由總裁任正非於1987年創立，最初專注於製造電話交換器，現已將業務範圍擴充至建設電信網路，為中國境內外企業提供運營和諮詢服務及裝置，以及為消費市場製造通信裝置。

根據中國官媒《央視》報導，今天下午3點16分，廣東東莞市消防救援支隊指揮中心接獲通報，東莞市松山湖阿里山路的華為實驗室爆炸起火，官方連忙派出多支消防部隊前往現場救援，現場影片可見火場蔓延整棟建築的上半部、火勢相當猛烈，搶救工作仍在持續中，官方稱起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉。

據出動救援的東莞松山湖消防大隊指出，派出救援的人員尚未歸隊，仍留在現場處置，官方暫時宣稱沒有人員傷亡，《新浪科技》則指出，華為已證實實驗室起火，稱火勢已經得到控制；目前事發影片已在中國社群媒體「微博」瘋傳，不少中國網友對此驚呼「太可怕了」、「這麼重大的事件，一定要調查清楚」、「希望別什麼都不說」、「願平安」。

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