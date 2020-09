自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光

特洛普併於1991年成立「最後遺訓教會」聲稱耶穌轉世,1995年在西伯利亞成立定居據點「太陽之城」,有數百名虔誠教徒追隨他入住。(路透)

2020/09/25 17:35

〔即時新聞/綜合報導〕自稱耶穌轉世、現年59歲的邪教領袖特洛普(Sergei Torop)與2名副手22日遭俄羅斯警方在西伯利亞一處偏僻小鎮逮捕,警方指控該教涉組織非法宗教、勒索支持者財務、對教徒身體健康造成傷害等罪嫌。其實,特洛普只是一名建築工人的兒子,曾當過交通警察。

綜合外媒報導,逮捕行動當日清晨,4架直升機、數十輛武裝卡車與載滿軍警人員的巴士出現在克拉斯諾亞爾斯克郊區(Krasnoyarsk region)一處村莊,接著攻堅「最後遺訓教會」據點。特洛普在睡夢中被驚醒,隨後遭到逮捕,想營救他的手下統統被武裝部隊阻擋在外,不久後,特洛普及2名副手被押上直升機帶走。

請繼續往下閱讀...

據報導,特洛普過去是名交通警察,在1989東歐巨變丟掉工作,1990年他自稱「覺醒」,隨著1991年蘇聯垮台,官方70年無神論的主張終結,他在莫斯科街上對路人傳教,吸引了一群熱切的教徒,包括現在他首席牧師謝瓦科夫(Sergei Chevalkov)一位蘇聯核導彈的負責人之一。

特洛普併於1991年成立「最後遺訓教會(Church Of The Last Testamen)」聲稱是上帝的兒子轉世,1995年在西伯利亞成立定居據點「太陽之城」,有數百名虔誠教徒追隨他入住。報導指出,特洛普蓄髮蓄鬍,通常穿著飄逸長袍現身,令人想到耶穌,目前吸引了約5000名俄羅斯教徒,遍布全球的追隨者共約5萬人。

據了解,特洛普的追隨者不得抽菸、喝酒、使用貨幣交易,也不能吃肉、喝咖啡、食用糖、麵包、茶、小麥製品。不過,當他的追隨者在小屋內忍耐飢寒時,特洛普卻很少出現在其中;取而代之的是,他住在山頂的三層高木屋中,據說木屋有溫暖的毛毯,高級音響設備與液晶電視。

不過,這樣的生活持續進行時,一名女信徒身體承受不住而倒下昏迷,更有消息指出,一些追隨者出現缺乏醫療服務、更有人因壓力過大輕生,當局不得不採取行動。特洛普目前被控以「心理暴力」剝削5000名俄羅斯追隨者,並對其健康造成嚴重傷害。如果被定罪,特洛普將面臨長達12年監禁。

特洛普蓄髮蓄鬍,通常穿著飄逸長袍現身,令人想到耶穌,目前吸引了約5000名俄羅斯教徒,遍布全球的追隨者共約5萬人。(法新社)

特洛普的追隨者不得抽菸、喝酒、使用貨幣交易,也不能吃肉、喝咖啡、食用糖、麵包、茶、小麥製品。不過,當他的追隨者在小屋內忍耐飢寒時,特洛普卻很少出現在其中(法新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法