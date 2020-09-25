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    日本擬強化釣魚台警備 海上保安廳預算創新高

    釣魚台列嶼。（歐新社）

    釣魚台列嶼。（歐新社）

    2020/09/25 15:11

    〔中央社〕日本海上保安廳提出2021年度預算概算，以強化釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域警備為主幹，共編列2301億3900萬日圓（約新台幣645.5億元），創下新高紀錄。

    日本時事通信社報導，近年中國公務船侵入釣魚台周遭海域越來越頻繁，且侵入的船隻大型化與武裝化。

    海上保安廳為強化釣魚台周遭海域警備，並設想可能發生大規模的衝突案件，2021年度概算比原本最高紀錄的2020年度預算多4%。概算中列出將新造2架巡邏艇搭載的直升機；並希望與財務省協調，爭取新造大型巡邏艇或噴射機的經費。

    另為提高對日本國內發生的海難或海上火災等意外的因應能力，概算中也提出要新造2艘小型巡邏艇與3架中型直升機。

    此外，朝日新聞報導，海上保安廳為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）群聚感染，擬在1000噸以上的大型巡邏艇上設置「隔離室」，並為此在概算中編列13億4000萬日圓。

    報導指出，海上保安廳有66艘大型巡邏艇，每艘船約搭乘30到70人，一旦出海，就會在海上停留約2週到1個月，執行警備或監視等任務。在船上的房間通常是2人一室，且多是所有人一起用餐。

    海上保安廳雖實施各式防疫措施，包括要求配戴口罩、消毒、分別用餐等，但8月德島海上保安部的巡邏艇仍發生9名船員群聚感染。

    海上保安廳表示，幾乎所有的巡邏艇都是全船共用一套空調系統，為防止在海上發生群聚感染，將在船上設置獨立空調的隔離室，並有密閉門與專用的衛浴。

    海上保安廳幹部指出，中國公務船頻繁在釣魚台周遭海域出入，萬一多艘船隻同時發生群聚感染，將影響海上警備等業務。

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