又恐嚇！中國學者稱「台獨日益猖獗」嗆共軍不排除開第一槍！

中國官媒今日刊出學者沈丁立的文章，內容表示在「台獨」勢力日益猖獗的情況下，中國不排除開第一槍的可能」。 （路透社資料照）

2020/09/25 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕中共近來頻對台文攻武嚇，解放軍昨日大秀東風11型飛彈10枚齊射影片恫嚇，中國官媒《環球時報》今早又刊出上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立文章，指出中國在面對「台獨」勢力日益猖獗的情況下，以非和平方式實現統一的可能必然增大，又稱雖中國一直有「不開第一槍」的說法，但「在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除『開第一槍』的可能」。

沈丁立稱，長期以來，中國一直有「不開第一槍」的說法，在1960年代便提出「不首先使用核武」，之後則有其他學者陸續喊出「不開第一槍」的說法，要證明中國在使用武器的「道德感」，但他認為這種狀況不適用在中國的「6項核心國家利益」，因其中一項就是國家統一，並稱「台獨勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大」、「中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一」。

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沈丁立又說，非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭，「在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能」。他進一步指出，中國的憲法並未排除開第一槍的選擇，「境內外各種敵對勢力最好不要來測試中國方面的底線」。

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